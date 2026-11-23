La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, junto al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso, Elías Bendodo, en un acto público celebrado en Antequera (Málaga). - PP MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha advertido este lunes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a liderar el PSOE y posteriormente a La Moncloa "con trampas y con mentiras", al asegurar que, como resultado de ello, tiene "la corrupción en su Gobierno, en el PSOE y en su propia familia", al tiempo que ha defendido que "el único voto seguro para el cambio es al PP".

Así lo ha manifestado durante un acto público celebrado en Antequera (Málaga) junto al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por la provincia, Elías Bendodo, y el presidente del PP local y secretario general provincial, José Ramón Carmona. En su intervención, ha recordado que Sánchez renegó en el pasado de los indultos y de la amnistía, y que afirmó que "no dormiría tranquilo si tuviera que pactar con Pablo Iglesias, quien fue su principal socio al inicio de su mandato".

Del mismo modo, Navarro ha aludido a las ocasiones en las que Sánchez negó que fuera a pactar con EH Bildu o aseguró que agotaría la legislatura días antes de adelantar los comicios. Además, la dirigente popular ha reprochado al jefe del Ejecutivo que se escudara en el caso del desahucio de Mari Carmen Abascal cuando, según ha cifrado, durante su mandato se han registrado 270.000 lanzamientos --más de 4.000 a lo largo de este año--, "y su Gobierno no ha hecho nada para evitarlo".

Igualmente, ha criticado que el presidente del Gobierno haya impulsado una huelga general "de manera encubierta" tras la convocatoria electoral, una situación que ha calificado como inédita en España, y ha añadido que "quien llegó a liderar su partido con un fraude en las primarias ahora está intentando cambiar el censo porque ya no le es favorable y se saca de la manga la Ley de Nietos".

En esta línea, Navarro también ha cuestionado la regularización de inmigrantes llevada a cabo en los últimos meses y ha aludido a las denuncias de ciudadanos por el empadronamiento de desconocidos en sus domicilios. "Esto es lo que tenemos y con lo que tenemos que lidiar hasta el 29 de noviembre", ha subrayado.

Por el contrario, ha señalado que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, aspira a ganar las elecciones "respetando las reglas del juego": "con propuestas, con soluciones a los problemas de los españoles y, sobre todo, con honestidad y con el compromiso de servir a España y a los españoles".

Así, ha sostenido que "el único voto seguro para el cambio es al PP", al alegar que compiten tanto "con quienes aseguran defender únicamente a España como con quienes dicen defender solo a Andalucía". En este marco, ha reivindicado la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta y ha incidido en que "la mejor manera de defender a España es defender a Andalucía, y eso es lo que hace el PP con propuestas, con medidas y con inversiones; mejorando los servicios públicos y bajando impuestos frente a la asfixia fiscal de Sánchez".

"Ese es nuestro modelo y esa es la forma en la que vamos a ganar las elecciones", ha abundado Navarro, quien ha defendido que el PP se presenta como la "única opción válida" para garantizar el relevo en el Ejecutivo.

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso, Elías Bendodo, ha anunciado en Antequera que Feijóo llevará al primer Consejo de Ministros, si cuenta con la confianza de los españoles para ser presidente del Gobierno, un plan específico para revisar "palmo a palmo, metro a metro" la línea de alta velocidad Málaga-Madrid, reparar las deficiencias existentes y recuperar un servicio ferroviario seguro y fiable.

Bendodo ha advertido de que, antes de restablecer la normalidad en la conexión, el Gobierno debe aclarar qué actuaciones ha ejecutado y qué garantías ofrece a los viajeros. En este sentido, ha reclamado al Ministerio de Transportes que detalle si se han reparado los tramos afectados y actualizado los sistemas de seguridad, subrayando que "los malagueños necesitan certezas sobre el funcionamiento de una infraestructura esencial para la provincia".

El dirigente popular ha enmarcado este compromiso en el proyecto de Feijóo para conseguir que "España vuelva a funcionar" y ha contrapuesto esta propuesta con los "ocho años de desprecio" del Ejecutivo de Sánchez hacia Antequera. Así, ha defendido que un Gobierno del PP permitiría sumar al Ejecutivo central al impulso que ya realizan el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía para que "los cuatro motores de Antequera funcionen a pleno rendimiento", ha concluido.