El PP de Málaga valora "eficacia" de la Junta "al destinar más de 31 millones de euros al sector agroalimentario"

MÁLAGA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha destacado este lunes que, "ante el papel crucial que representa el sector agroalimentario para garantizar el acceso de los ciudadanos a los alimentos en estos duros momentos de pandemia, el Gobierno andaluz ha concedido más de 31,3 millones de euros en ayudas urgentes a agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias de la región".

"El Gobierno de Juanma Moreno es consciente de la importancia de este sector y, por ello, ha respondido blindándolo con estas ayudas urgentes", ha asegurado Carmona, al tiempo que ha señalado que "esta nueva línea de subvenciones benefician a alrededor de 7.300 agricultores y ganaderos, así como a 300 pymes agroalimentarias de Andalucía".

Así, el dirigente 'popular' ha reivindicado que "este Gobierno andaluz del cambio ha vuelto a demostrar su eficacia y responsabilidad en un tiempo récord" y ha subrayado que "este montante de más de 31 millones de euros se ha convocado, resuelto y pagado en menos de tres meses, antes de finalizar 2020".

En este sentido, ha señalado "el importante esfuerzo realizado por la Consejería de Agricultura para agilizar la tramitación" y ha detallado que "el impacto económico positivo supondrá un importe máximo de 7.000 euros por agricultor y ganadero, alcanzando los 50.000 euros en el caso de las pymes".

"Las ayudas se han financiado al 75 por ciento con cargo al Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural (Feader), si bien el 17,5 por ciento se ha realizado con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía y el 7,5 por ciento con cargo a la Administración General del Estado", ha especificado Carmona.

FORMA DE REPARTO DE LAS AYUDAS

Por otro lado, en relación con el reparto de las ayudas, Carmona ha incidido en que "más de 1,3 millones de euros se destina al sector de la flor cortada y planta ornamental; más de 5,7 millones para el sector bovino de orientación cárnica y de lidia; más de 8,3 millones para el sector ovino y caprino; y otros 2 millones de euros para el sector porcino ibérico".

Asimismo, ha señalado que "las ayudas para el sector vitivinícola y las bodegas de vino supera los 10,5 millones, a los que se suman otros 2,6 millones para el sector porcino ibérico y de secado de jamones, paletas y embutidos; así como 400.000 euros para los centros de manipulación de flores y plantas ornamentales".

En este punto, Carmona ha valorado la importancia del sector agroalimentario andaluz en materia de exportaciones: "Andalucía es líder en exportaciones agroalimentarias, suponiendo más de 9.000 millones de euros de enero a octubre en el año 2020".

De igual modo, ha reivindicado el papel de Málaga, afirmando que "la provincia ha experimentado un crecimiento del 7,7 por ciento con respecto al año anterior".

"El año pasado fue el mejor de la serie histórica en cuanto a exportaciones agroalimentarias en Andalucía y, sobre todo, en Málaga", ha asegurado Carmona, apuntando que "estos datos demuestran la fortaleza de nuestro sector primario cada vez más pujante".

También el coordinador general del PP de Málaga ha advertido de que "todo esto está seriamente amenazado", aludiendo al reparto futuro de los fondos procedentes de la nueva Política Agraria Común (PAC): "El 40 por ciento de los preceptores actuales de la PAC podrían verse afectados si salen adelante los planes de Pedro Sánchez y el ministro Planas".

"Sánchez ha decidido, una vez más, dañar a Andalucía, intentando cargarse este modelo productivo que está dando tantos buenos resultados. Pretende implantar una tasa plana en el que no importa quién y cuánto produzca, igualándolo todo a la baja, como siempre hace el socialismo", ha criticado, al tiempo que ha advertido de que "nos estamos jugando el futuro de los andaluces y no lo podemos permitir. Estamos hablando de las cosas de comer y, con estas cosas, no se juega".