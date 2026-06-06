El PP de Málaga valora la puesta en marcha de una PAU "más participativa, accesible e igualitaria" en Andalucía

Archivo - La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga y presidenta provincial de Nuevas Generaciones, Jésica Trujillo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Nuevas Generaciones de Málaga, Jessica Trujillo, ha valorado el desarrollo de la Prueba de Acceso a la Universidad 2026 (PAU) que en la provincia ha congregado a más 9.500 estudiantes y ha destacado que el modelo impulsado por el Gobierno andaluz "supone un avance hacia una selectividad más participativa, más accesible y más igualitaria para los alumnos malagueños".

Trujillo ha reivindicado la decisión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno de hacer coincidir las fechas de celebración de la PAU con las de otras comunidades autónomas, "lo que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a los procesos de admisión universitaria".

"No queremos que ningún estudiante andaluz parta en desventaja respecto a otros territorios. La coordinación de fechas evita desigualdades y ofrece las mismas oportunidades a todos los jóvenes malagueños en los procesos de preinscripción y adjudicación de cualquier universidad pública de España", ha insistido.

La dirigente 'popular' también ha destacado la digitalización de los procedimientos, lo que ha permitido simplificar los trámites administrativos vinculados a la prueba y ha facilitado la realización de gestiones de forma telemática, "con mayor comodidad y agilidad, evitando así desplazamientos innecesarios a los centros de estudio".

Asimismo, ha aplaudido el incremento de alumnos que se han presentado este año a la PAU en la provincia, con un total de 9.510 estudiantes, 575 más que en 2025. "Esto es una muestra de la confianza de los jóvenes malagueños en el sistema universitario andaluz, así como de las oportunidades que ofrece para continuar su formación superior", ha señalado.

De esta forma, Trujillo ha recordado "la apuesta sin precedentes" de la Junta "tanto en la financiación como en la modernización académica" de la universidad pública andaluza y malagueña "tras años de parálisis socialista", marco en el que ha recordado que el PSOE mantuvo congelado el catálogo de titulaciones durante 14 años.

"La UMA alcanzó este pasado curso una financiación histórica que ha superado los 244 millones de euros, un 27% más que los 192 millones consignados en 2018 por el PSOE y, además, para el próximo curso la Universidad malagueña ampliará su oferta académica con nueve títulos de grado y posgrado para responder así a las nuevas demandas y perfiles profesionales", ha concluido.