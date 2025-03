El PP municipal insta al Gobierno a modificación del real decreto de prescripción de medicamento veterinarios

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en la que insta al Gobierno de España a modificación del RD 666/2023 "que obliga a los veterinarios al registro de todos los antibióticos adquiridos y administrados en Presvet permitiendo así, reducir la carga burocrática sobre los veterinarios de los animales de compañía, además de garantizar que prevalezca el criterio profesional veterinario, con el fin de preservar y mantener la salud de los animales".

Además, en la moción también piden al Ejecutivo central a reducir el IVA de las clínicas veterinarias pasando del actual 21% al 10%, así como a aplicar el IVA superreducido del 4% a los medicamentos veterinarios.

En la moción, el PP recuerda que el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, "ha suscitado preocupantes situaciones ya que podría poner en riesgo el bienestar de nuestros animales de compañía".

Por ello, han incidido en que "resulta urgente revisar y ajustar este Real Decreto para garantizar que no interfiera en la atención veterinaria y que proteja tanto la salud de los animales como la salud pública, especialmente en lo relacionado con las zoonosis --enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos--".

"El citado real decreto impone una carga burocrática excesiva al exigir el registro en Presvet (sistema informático central de control de prescripciones veterinarias de antibióticos) de todos los antibióticos adquiridos y administrados al animal, además de la obligación de actualizar continuamente la información del sistema cada vez que se dispense un medicamento", han señalado.

Aunque el uso de Presvet "es obligatorio únicamente para antibióticos, su aplicación se puede extender a todos los medicamentos veterinarios adquiridos, lo que requiere una gestión administrativa detallada y constante", han añadido, al tiempo que han señalado que "esto genera un esfuerzo adicional para mantener actualizados los registros, aumentando considerablemente la carga burocrática".

El grupo municipal 'popular' ha incidido en que "esta nueva exigencia crea una carga operativa que ralentiza la práctica diaria de los profesionales veterinarios, desviando el tiempo y recursos que deberían estar destinados a proporcionar el máximo bienestar a los animales".

Además, el Real Decreto, añaden, "establece sanciones elevadas y, en muchos casos, desproporcionadas por el incumplimiento de la normativa, lo que genera un clima de temor y presión entre los veterinarios".

"Estos profesionales, cuyo principal objetivo es velar por la salud y el bienestar de los animales, se ven ahora obligados a anteponer la gestión burocrática a la atención inmediata y urgente que requieren los animales".

De igual modo, la preocupación por las posibles multas y penalizaciones "puede desviar su enfoque de la práctica clínica, generando un ambiente de inseguridad que afecta negativamente la eficiencia de la atención veterinaria". En este sentido, han advertido de que "ya se han dado casos" como "el de un veterinario de Baleares que ha sido sancionado con 90.000 euros por incumplir la normativa que regula la prescripción y venta de medicamentos a las clínicas veterinarias en España".

En la moción, el PP incide, por otro lado, en que "nos preocupa el hecho de que esto pueda desmotivar a los futuros adoptantes, que al saber que los costos de atención médica pueden aumentar, podrían desistir de adoptar".

"Este obstáculo económico que puede afectar negativamente las decisiones de adopción, contribuiría además a una mayor saturación de los Centros de Protección Animal", han advertido, al tiempo que han añadido que, además del incremento en el precio de las facturas veterinarias, "los propietarios de animales se enfrentan a una problemática adicional cuando deben adquirir los medicamentos prescritos por el veterinario".

Al respecto, han señalado que debido a la normativa establecida en el RD, "los propietarios deben adquirir el medicamento en el envase completo, aunque la dosis que se necesita no corresponda con la cantidad del envase", por lo que "esto no solo genera un coste adicional para el propietario, sino que también contribuye a la creación de residuos de medicamentos no utilizados, sin un control adecuado sobre su disposición".

Más allá de la sanción, han agregado, "el problema es que la prescripción del antibiótico adecuado e indicado llega en ocasiones más tarde de la cuenta"., Así, han recordado que los veterinarios de todo el país "han denunciado que estas medidas ya que no priorizan el criterio de los profesionales veterinarios y ponen en grave riesgo la salud de los animales".

También desde el PP en la moción han abordado "otra problemática añadida a estas", como es "el elevado coste de los cuidados veterinarios está poniendo en peligro el bienestar de algunos animales, y, en muchos casos, está llevando a que las personas no puedan hacer frente a los gastos derivados de la atención médica necesaria para sus mascotas".

"Uno de los principales problemas radica en el 21% de IVA que se aplica a los servicios veterinarios en animales de compañía, una tasa que resulta desmesurada si la comparamos con otros ámbitos", han señalado. Así, han señalado que "la alta tasa de IVA sobre los servicios veterinarios está provocando una situación alarmante".

En lo que respecta a la necesidad de una bajada del tipo impositivo del IVA para este sector, el grupo 'popular' ha señalado en la moción que consideran que "en base a un principio de equidad y justicia, el bienestar de los animales debe ser considerado de interés colectivo ya que además la mejora de sus condiciones de salud contribuiría a la mejora del bienestar de la sociedad en su conjunto".

Asimismo, precisan, "es bueno recordar que la legislación europea (Directiva 2006/112/CE) contempla la posibilidad de aplicar tipos impositivos reducidos en determinados servicios médicos y sanitarios, y que hay ya precedentes en otros países de nuestro entorno".