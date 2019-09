PP no acepta "chantajes" del Gobierno y pide que "ponga fin al bloqueo" financiero de ayuntamientos, diputaciones y CCAA

Publicado 12/09/2019 13:48:43 CET

MÁLAGA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, ha dejado claro que no aceptan "los chantajes" del Gobierno en funciones y ha incidido en que lo que tiene que hacer el Ejecutivo central es "desbloquear la situación y poner fin al bloqueo financiero de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas".

Montesinos, en rueda de prensa en Málaga, junto con la diputada nacional Carolina España; la vicepresidenta de la Diputación y responsable de Política Municipal del PP malagueño, Natacha Rivas; edil de Economía de la capital, Carlos Conde, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Elisa Pérez de Siles, ha solicitado el Gobierno que convoque "de forma urgente" la Comisión Nacional de Administración Local.

"Tiene que poner fin el Gobierno de Sánchez al bloqueo financiero de las diputaciones y los ayuntamientos", ha apostillado el vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, reclamando "de manera inmediata" que reúna a esta comisión nacional

En este punto, ha recordado, tras lo ocurrido en las Cortes, que "no es normal el chantaje al que tiene sometido el Gobierno de España tanto a los ayuntamientos como a las diputaciones y también a las comunidades autónomas".

A juicio de Montesinos, "ayer todos los españoles asistieron a un chantaje", cuando que el Gobierno de España "pidió al PP que se abstuviera si quiere el PP que las comunidades autónomas tengan el dinero que es suyo, si quiere que los ayuntamientos y diputaciones tengan el dinero que es de todos los ciudadanos y que tiene como objetivo los servicios públicos, los servicios absolutamente de todos".

Por ello, ha dicho al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que el PP no va a consentir "ese chantaje": "Que se ponga a trabajar de una vez por todas, que desbloquee la situación y que si nos lleva a las urnas los españoles, y los malagueños en concreto, le van a enseñar la puerta de salida del Palacio de la Moncloa. Eso lo tiene que tener muy claro el señor Sánchez".

También Montesinos se ha dirigido al PSOE de Málaga y a todas las formaciones políticas representadas en la provincia pidiendo "que se sitúen del lado del PP". En concreto, ha dicho, que "se sitúen del lado de los ciudadanos y que pidan el fin del bloqueo financiero de ayuntamientos y diputaciones".

"Si el PSOE de Málaga está de la lado de los ciudadanos, hoy descolgará el teléfono y dirá: estamos del lado vuestro, estamos del lado del PP, estamos de lado de todos los malagueños y vamos a reclamar con vosotros que se lleve a cabo de manera urgente la comisión nacional para que se aborde la financiación municipal y de las diputaciones", ha concluido.

MÁLAGA

Por su parte, Rivas ha recordado que el 85 por ciento de presupuesto de ingresos de la Diputación es a través de los tributos del Estado, resaltando "la repercusión tan importante que tiene el saber qué cantidad de dinero va a transferir el Estado al ente supramunicipal". "Estamos hablando de algo muy importante".

Así, ha valorado "la defensa" del PP de los ayuntamientos y entidades locales, que "es la administración más cercana y a la que recurren los ciudadanos". "Para el PP, un partido de vocación municipalista, siempre vamos a estar en defensa de ellos".

Al respecto, se ha referido a los "problemas" de financiación local y ha anunciado que el PP presentará mociones en la Diputación y los ayuntamientos de la provincia para "defender a los consistorios, ya que es el deber al ser la administración más cercana a los vecinos".

Por su parte, Conde ha reivindicado "lo que es una necesidad" para la ciudad. "Málaga está perdiendo una oportunidad de seguir liderando, de seguir siendo una ciudad de moda y una ciudad referente por culpa de que no hay un Presupuesto General del Estado (PGE) aprobado".

"Los PGE sirven también, entre otras cosas, para incorporar a la ciudad recursos adicionales", ha dicho, recordando que los consistorios "somos la administración más pequeña a nivel estatal, la que tiene que hacer más con menos dinero; pero sin embargo no recibimos el esfuerzo económico de un Presupuestos General del Estado que actualmente secuestra y asfixia financieramente a los ayuntamientos".

Conde, en este punto, ha señalado que la participación de ingresos del Estado para el Ayuntamiento de Málaga supone, prácticamente, el 30 por ciento de todo su presupuesto, lo que supone una cifra cercana a los 248 millones de euros. Así, ha recordado que "fue un gobierno del PP, el que, en el presupuesto de 2017 a 2018, incrementó la participación y el ingreso en la ciudad de Málaga, en el presupuesto municipal, en diez millones; desde 2018 eso se ha mantenido constante, ya que no hay presupuestos y no evoluciona positivamente".

"Esa falta de refuerzo económico a los ayuntamientos nos está llevando a la asfixia. Todos sabemos que el nivel de vida está creciendo pero no podemos responder porque no tenemos capacidad económica para ello", ha dicho, lamentando que el Gobierno central, la administración con más responsabilidad de seguir defendiendo la autonomía local, "no lo está haciendo por culpa de que existe unos gobernantes que son incapaces de llegar acuerdos, como sí hemos llegado al Ayuntamiento de Málaga para aprobar cuatro presupuestos en época de minoría".

Por todo ello, ha reivindicado la necesidad de "dotarnos presupuestariamente con unos PGE que incrementen esas partidas como haría el PP cuando hace no mucho estaba gobernando", ha concluido.