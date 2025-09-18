El PP pide al Gobierno que bloquee el Marco Financiero Plurianual europeo "ante una PAC desdibujada"

La coordinadora de Política Rural del PP, Carmen Crespo, junto a la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, atiende a los medios tras mantener un encuentro con agricultores del Valle del Guadalhorce. - PP MÁLAGA

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

La coordinadora de Política Rural del PP, Carmen Crespo, ha pedido al Gobierno de España que bloquee con su voto negativo el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 propuesto por la Comisión Europea, lo que abriría un periodo de negociación de dos años para lograr un planteamiento mejor para los intereses de los agricultores y ganaderos: "Le toca al ministro Planas mover ficha", ha subrayado.

Así lo ha expuesto durante una reunión con agricultores de la comarca del Guadalhorce, en Málaga, junto a la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, y el alcalde del Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, donde ha advertido de que "estamos en un momento crucial de la negociación de la Política Agraria Común (PAC) en Europa" y ha mostrado su rechazo a la fusión de la PAC con las políticas de cohesión, así como al recorte del 20% de las ayudas a agricultores y ganaderos.

"Ese documento presenta una PAC desdibujada, con un 20% de bajada pero con un recorte que es aún mayor, al aplicar precios de 2019 que no contemplan la subida de la inflación y los costes de producción actuales", ha explicado Crespo.

Así, ha advertido de que España podría perder hasta 15.000 millones de euros por renacionalizar la PAC, "lo que significa menos recursos económicos para regadío, para innovación y para el relevo generacional, y no estamos dispuestos", ha apostillado.

La dirigente 'popular' ha abundado en que este marco financiero debe salir por unanimidad, y por tanto, el rechazo del Gobierno sirve para bloquear la propuesta.

"El PP lo tiene clarísimo", ha añadido, y ha exigido una PAC con dos pilares: el de las ayudas, pero con la necesaria actualización de precios; y los fondos de cohesión, para favorecer la innovación, la modernización y el regadío. "Para que podamos utilizar las aguas regeneradas que, en este momento, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, está poniendo a disposición del campo malagueño", ha valorado como ejemplo.