El PP pide a Gobierno "gestos de apoyo" al sector turístico tras el anuncio del retraso de la llegada del AVE a Málaga

La presidenta del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, ha exigido este lunes al Gobierno de España "gestos de apoyo" al sector turístico malagueño tras volver a retrasar la llegada del AVE a la capital, - PP MÁLAGA

MÁLAGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, ha exigido este lunes al Gobierno de España "gestos de apoyo" al sector turístico malagueño tras volver a retrasar la llegada del AVE a la capital, "incumpliendo así su compromiso de recuperar la conexión por alta velocidad el 23 de marzo", hecho que ha calificado como "un jarro de agua fría".

Así lo ha expuesto en rueda de prensa junto al presidente de Aehcos y de la Comisión Permanente de Turismo Costa del Sol, José Luque, donde ha pedido al Ejecutivo que no aplique la subida del precio del peaje de la AP-7 en Semana Santa, así como ayudas fiscales para compensar a los empresarios turísticos que, a la pérdida de reservas por esta desconexión ferroviaria, suman el aumento de costes por el contexto bélico actual.

Tras reunirse con representantes del sector, Navarro ha afirmado que, "ahora más que nunca, muchas de las propuestas del Partido Popular deberían ser tomadas en consideración, tras rectificar el Ejecutivo de Sánchez y Puente por cuarta vez la fecha de apertura del AVE hasta Málaga" y ha criticado que, para este Gobierno, "Málaga siempre es la última en planificación, en inversiones y también para acometer obras de emergencias sobrevenidas como esta caída del talud en Álora".

En esta línea, la dirigente 'popular' ha reivindicado que el turismo genera más de 152.000 empleos en la provincia, con un impacto de entre el 15 y el 20% del PIB, por lo que ha reclamado al Gobierno que, como medida compensatoria, no aplique el aumento de precio previsto para Semana Santa al peaje de la Costa del Sol, permitiendo así el trasvase de vehículos desde la autovía y mejorando así la movilidad.

"Esa misma diligencia que van a pulsar el botón para aplicar esa tarifa de temporada alta del peaje más caro de España, deberían tenerla para destinar recursos y que la ingeniería trabajara para garantizar la llegada del AVE hasta Málaga en el menor tiempo posible", ha insistido.

PIDEN "DESPOLITIZACIÓN" DE ADIF Y PLAN DE INVERSIONES PARA MÁLAGA

Además, ha resaltado la necesidad de plantear la despolitización y profesionalización de Adif, además de impulsar una auditoría de la infraestructura ferroviaria que conecta Málaga y Madrid, marco en el que también ha abundado en la necesidad de que el Gobierno planifique mejoras urgentes en las carreteras de la provincia.

"Necesitamos un plan de inversiones para Málaga donde se incluyan todas esas actuaciones que llevamos años reclamando al Ejecutivo central en materia de movilidad, pero también de suficiencia energética para seguir creciendo", ha subrayado, señalando igualmente el impulso a un plan estructural para defender y estabilizar nuestras playas de los temporales.

Navarro ha defendido que el Gobierno debe establecer "cuanto antes" una estrategia de compensación de los sectores productivos que están siendo afectados por la subida de los costes provocada por la guerra. "Es importante que el Ejecutivo establezca ahora, no mas tarde, un plan de compensación fiscal para todos los sectores económicos afectados por esa subida de costes, como los combustibles".

Por último, ha lamentado este nuevo "varapalo" del Ejecutivo de Sánchez a la provincia, tras no garantizar la conexión directa por AVE a Málaga en Semana Santa, y ha recordado que el sector habla de pérdidas que alcanzan los 300 millones de euros, así como de un impacto indirecto por todo la actividad económica asociada al sector turístico y el sector servicios que se elevan hasta 1.300 millones de euros.