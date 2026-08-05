PP pide un plan de choque "para combatir el aumento de criminalidad" en Málaga y critica el "sectarismo" de Markasla

Archivo - El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés en una imagen de archivo. - PP - Archivo

MÁLAGA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha acusado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "anteponer su sectarismo político a la seguridad de las malagueñas" y ha exigido un plan de choque "para combatir el aumento de la criminalidad en la provincia".

Cortés ha subrayado que, "con el Gobierno de Sánchez, las malagueñas están más desprotegidas que nunca" a tenor de los datos facilitados por el Ministerio del Interior "que señalan un aumento del 300% de las violaciones en la provincia durante el primer trimestre en comparación con el año 2018".

"Estamos ante un Gobierno sanchista que prefiere proteger a los agresores sexuales antes que a las mujeres", ha recalcado el dirigente 'popular' en una nota, en la que ha recordado que los delincuentes "están sacando reedito del déficit de efectivos que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia".

"Mientras Pedro Sánchez y Marlaska siguen mirando para otro lado, los delincuentes campan a sus anchas por la provincia con total impunidad", ha insistido Cortés, quien ha criticado el desmantelamiento de la unidad de la Guardia Civil OCON-Sur por parte del ministro del Interior "sin que se conozcan las causas o si lo hizo porque se lo pidieron al otro lado del Estrecho".

Por todo ello, Cortés ha exigido a Marlaska que ponga en marcha, "de una vez", un plan de choque "para combatir el alto índice de criminalidad que registra la provincia desde la llegada del Ejecutivo sanchista a la Moncloa.

"Exigimos que parte de la recaudación récord que año a año saca Sánchez del bolsillo de los malagueños se destine a acabar con la inseguridad creciente que ha impuesto Marlaska por su sectarismo y sus políticas ideológicas, que ya hemos comprobado que son un auténtico fracaso", ha concluido.