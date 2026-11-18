Archivo - La candidata al Senado por el PP de Málaga Margarita del Cid. - AYUNTAMIENTO TORREMOLINOS - Archivo

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Senado por el PP de Málaga Margarita del Cid ha reclamado este miércoles 18 al Gobierno de España y a Correos que revisen el cierre de la oficina de Las Lagunas del municipio malacitano de Mijas y que estudien la recuperación de la atención presencial en este núcleo urbano, que cuenta con unos 50.000 habitantes y que "se han quedado sin una oficina ordinaria de este servicio público".

Así lo ha manifestado durante una rueda de prensa celebrada a las puertas de El Corte Inglés de Las Lagunas, donde se encontraba ubicada la oficina clausurada, junto a la alcaldesa y presidenta del PP de Mijas, Ana Mata.

En este sentido, Del Cid ha considerado "difícil de entender" que uno de los núcleos urbanos más poblados de la provincia haya perdido un servicio de estas características, "especialmente cuando su población y actividad económica han crecido de forma significativa en los últimos años".

"Existen puntos de paquetería, pero no sustituyen todos los servicios de una oficina tradicional. Estamos hablando de gestiones cotidianas que afectan especialmente a nuestros mayores, pero también a familias, autónomos y empresas que ahora tienen que desplazarse a otros municipios", ha advertido.

En este sentido, la candidata popular ha señalado que la situación de Las Lagunas "refleja la necesidad de mejorar la planificación de los servicios públicos y adaptarlos a las necesidades reales de los ciudadanos", especialmente en municipios que experimentan un "importante crecimiento poblacional".

"España necesita volver a funcionar. Y eso empieza por lo más básico, por unos servicios públicos que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos. Modernizar los servicios públicos no significa cerrar puertas, sino hacerlos más accesibles, más eficaces y más cercanos", ha defendido.

Del Cid ha indicado que el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo contempla garantizar la atención presencial, telefónica y digital a los ciudadanos, con "especial atención a las personas mayores y a quienes encuentran más dificultades para realizar sus gestiones por Internet".

Por ello, ha defendido que garantizar una atención presencial adecuada "debe ser una prioridad de las administraciones públicas y ha asumido un compromiso en este sentido". "Como candidata al Senado por Málaga, trabajaré para impulsar la mejora de la atención presencial en los servicios públicos, especialmente para nuestros mayores y para quienes encuentran más dificultades a la hora de realizar sus gestiones por Internet", ha precisado.

"FALTA DE PLANIFICACIÓN"

Por su parte, la alcaldesa y presidenta del PP de Mijas, Ana Mata, ha criticado que el cierre de la oficina de Correos de Las Lagunas constituye "un golpe más a los trabajadores, los autónomos, las empresas y todos los ciudadanos que necesitan hacer gestiones en Correos", al tiempo que ha criticado "la falta de planificación y de información previa sobre esta decisión".

"¿Cómo se puede justificar que el núcleo más poblado de la tercera ciudad de la provincia de Málaga no tenga una oficina de Correos para atención al cliente?", se ha preguntado Mata, quien ha indicado que Mijas se acerca ya a los 100.000 habitantes empadronados.

Al hilo, la dirigente popular ha advertido de que esta situación está obligando a "numerosos vecinos" a desplazarse hasta Fuengirola para realizar gestiones postales, lo que, según ha indicado, está generando "mayores tiempos de espera y una sobrecarga de las oficinas de dicho municipio".

"Estamos ante un patrón claro, menos servicios, menos inversiones y más problemas para los ciudadanos. El cierre de Correos es solo la última consecuencia de un Gobierno que ha decidido dar la espalda a Mijas", ha lamentado Mata.

En esta línea, ha relacionado la clausura de la oficina con otras reivindicaciones pendientes del municipio, como las infraestructuras de movilidad, el estado de las pasarelas peatonales de la A-7, la protección del litoral y las necesidades energéticas, al tiempo que ha cuestionado el "silencio" del PSOE local y de su representante, Josele González, ante estas demandas.

"Para el PSOE, los mijeños somos ciudadanos de segunda. Exigimos una rectificación inmediata y la adopción de medidas que garanticen un servicio postal digno, serio, bien dotado y que respete a los empleados de Correos", ha manifestado.

Por último, Del Cid ha incidido en la importancia de que las administraciones atiendan las necesidades cotidianas de los ciudadanos y ha señalado que esta reivindicación también forma parte del debate sobre el modelo de gestión de los servicios públicos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Tenemos que pasar de los anuncios a los hechos, de la improvisación a la planificación y de las excusas a las soluciones. Eso es lo que queremos para Málaga, una España que funcione, con un Gobierno que gestione, planifique y esté a la altura de las necesidades de sus ciudadanos", ha concluido.