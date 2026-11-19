El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y el candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, durante una visita a Reservatauro Ronda, junto al candidato popular al Senado por Málaga, Francisco Salado - PP

Los 'populares' se comprometen a defenderla y a reforzar su proyección nacional e internacional

RONDA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y el candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha reivindicado este jueves el compromiso del Partido Popular con la tauromaquia como "parte esencial de la cultura, las tradiciones y la identidad de España", además de destacar su "importante dimensión económica, social y medioambiental" y "su especial vinculación con el mundo rural".

Así lo ha señalado durante una visita a Reservatauro Ronda, junto al candidato 'popular' al Senado por Málaga, Francisco Salado, donde ha mantenido un encuentro con representantes del sector para conocer sus demandas y poner en valor una actividad que une ganadería, conservación del territorio, cultura y turismo.

Bendodo ha destacado que la tauromaquia mantiene una "importante presencia" en Andalucía, donde durante 2025 "se celebraron 692 festejos taurinos, un 1,91% más que el año anterior, mientras que en la provincia de Málaga se organizaron cerca de medio centenar de festejos entre corridas, rejones, novilladas y clases prácticas".

El candidato 'popular' ha señalado que estos datos demuestran que se trata de "un sector vivo, con arraigo social y capacidad para seguir generando actividad económica y oportunidades", especialmente en zonas rurales donde la ganadería brava tiene además "un importante efecto sobre el empleo y el mantenimiento del territorio".

El dirigente 'popular' ha recordado además que la defensa de la tauromaquia "forma parte del programa electoral con el que el Partido Popular concurre a las elecciones generales", que contempla expresamente la restitución del Premio Nacional de Tauromaquia y el refuerzo de la presencia y proyección de estas manifestaciones culturales dentro y fuera de España. "Nuestro compromiso no se queda en las palabras: está por escrito en nuestro programa y lo vamos a cumplir", ha señalado.

En este sentido, Bendodo ha defendido que el PP "seguirá respaldando la tauromaquia frente a quienes pretenden arrinconarla por motivos ideológicos", apostando por "proteger una tradición que forma parte del patrimonio cultural español y por trabajar de la mano de ganaderos, profesionales y aficionados".

Por su parte, el candidato al Senado por Málaga, Francisco Salado, ha incidido en la necesidad de seguir trabajando junto a los colectivos implicados para proteger esta actividad.

"Hay que defenderla por muchos motivos. La cría del toro bravo contribuye a la conservación de la dehesa, la selección genética y la fijación de población en el medio rural. Y tenemos que seguir trabajando de la mano de los colectivos taurinos para cuidar y conservar lo que se ha conseguido y mejorar todo lo que se pueda", ha afirmado.

De igual modo, Salado ha reiterado "la necesidad de respaldar institucionalmente la tradición" y "el trabajo de los colectivos implicados en la cría del toro bravo". "Lo hemos venido haciendo desde instituciones como la Diputación logrando que el mundo del toro viva su mejor momento de la historia en la provincia de Málaga", ha destacado.

Por último, Salado ha incidido en que "el sector ganadero, la tauromaquia y la crianza del toro de lidia son un pilar económico, cultural y medioambiental fundamental para España" y ha reivindicado "la importancia de mantener el apoyo institucional a una actividad estrechamente ligada al territorio, a la tradición y a la economía rural".