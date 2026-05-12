Adelante pide "no instrumentalizar" el accidente de Adamuz: "El alcalde tiene más razón que un santo"

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una atención a los medios de comunicación. - ADELANTE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha pedido este martes "no instrumentalizar" el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas.

"Hemos llevado esa cuestión hasta la Comisión Europea, para que haya una investigación independiente, que ningún partido político, ni uno ni otro meta mano en eso. Queremos saber que pasó", ha señalado García en una atención con los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz).

El candidato de Adelante ha mostrado su respaldo a las declaraciones del alcalde de Adamuz, Rafael Moreno Reyes, en las que criticaba al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, por la "utilización política" del accidente durante el debate celebrado este lunes en Canal Sur.

"El alcalde de Adamuz tiene más razón que un santo y tiene todo nuestro respeto, como todo el pueblo de Adamuz", ha subrayado García quien ha pedido explicaciones por el dispositivo de seguridad, del 112 y el mantenimiento de las vías. "No vamos a entar en el politiqueo, los andaluces merecemos saberlo todo", ha subrayado.

"EVIDENTEMENTE ES UN ACCIDENTE LABORAL"

Por otro lado, García ha insistido en considerar la muerte de dos agentes de la Guardia Civil el pasado viernes mientras perseguían a una narcolancha en las costas de Huelva como "un accidente laboral".

"Lo que tiene que cambiar es que no se considere una profesión de riesgo con peligrosidad ser guardia civil, que lucha contra el narcotráfico. Pero evidentemente es un accidente laboral", ha afirmado respondiendo a la pregunta de los periodistas.

En paralelo, García ha trasladado su "cariño y respeto" a las familias de los agentes fallecidos, así como a la familia del trabajador fallecido en Mollina hace unos días mientras trabajaba.

"Todos tienen nuestro máximo cariño, admiración y sobre todo que esta lacra de la siniestralidad laboral tiene que acabar ya cuanto antes", ha remarcado.

Por otra parte, García ha asegurado que Moreno "no respondió" en el debate acerca de los cribados de cáncer de mama y por la situación laboral de los trabajadores públicos. "Moreno pretende hacer una campaña electoral de darse paseos por las ferias y cuando le preguntamos sobre los cribados callado, cuando le preguntamos sobre la financiación de las universidades públicas, callado", ha señalado.

En esta línea, ha defendido los derechos laborles de los trabajadores de las ferias. "Nosotros exigimos que no haya explotación laboral en las ferias, porque las ferias es la alegría de muchos, es un momento de diversión, pero también es el trabajo de mucha gente y hay que cuidar a los trabajadores", ha destacado.



