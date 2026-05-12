Gavira (Vox) reprocha a PP y PSOE la "utilización" de la muerte de dos guardias civiles en el debate

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, interviene durante un mitin en Jerez de la Frontera. A 06 de mayo de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, ha reprochado al candidato del PP, Juanma Moreno, y a la del PSOE, María Jesús Montero, que en el debate del lunes en Canal Sur "utilizasen" la muerte de dos guardias civiles en Huelva, criticando además que la candidata socialista calificase el hecho de "accidente laboral".

En declaraciones a los medios durante una visita a la Feria de Jerez de la Frontera (Cádiz), Manuel Gavira ha afirmado además que Moreno "tiene por costumbre utilizar todo de una manera política", y que ayer lo hizo cuando afeó a Vox que no paralizara el sábado pasado sus actos de campaña por el luto oficial decretado por la Junta.

En ese sentido, ha comentado que, tras la muerte de dos agentes en el puerto de Barbate en febrero de 2024, "el señor Moreno se fue a hacer campaña electoral a Galicia, a acompañar al señor Rueda".

"Lo que los andaluces escucharon ayer es a un partido socialista que califica de accidentes laborales lo que son asesinatos y un Partido Popular que utiliza todo para hacer política, y en este caso le salió el tiro por la culata", ha manifestado Gavira.

Al hilo de esto, ha cuestionado que Moreno no diga que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "es un traidor" y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, "un cobarde y un indigno".

Sobre Marlaska ha explicado que "es cobarde" porque "vino una delegación del Parlamento Europeo y él escondió las lanchas donde estaban los agentes de la Guardia Civil", y que es "un indigno" porque "el día antes de que asesinaran a Miguel Ángel y a David aquí en Barbate, dijo que se estaba ganando la batalla al narcotráfico", recordándole al ministro que "ya hay cuatro guardias civiles asesinados, no son accidentes laborales".

Tal y como ha argumentado, "si los gobiernos ahora del Partido Socialista y antes del Partido Popular hiciesen las modificaciones legales que haría Vox en el gobierno de España, en una tarde nada más el problema del narcotráfico estaba solucionado", lamentando que "ni populares ni socialistas son capaces de dar ese paso adelante". Es por eso que el próximo domingo, 17 de mayo, ha asegurado, "Andalucía se juega tener un gobierno que dé un paso adelante".

Manuel Gavira ha asegurado que el domingo "los andaluces nos jugamos traer a Andalucía lo que ya está pasando en Extremadura, en Aragón y más pronto que tarde en Castilla y León", destacando que Vox "afronta los problemas que tenemos los andaluces para que de esa forma el lío lo tengan los gobernantes y no los andaluces de a pie".

Sobre el debate electoral de Canal Sur, ha afirmado que "la mafia de Montero y de Sánchez, del Partido Socialista, no se juega absolutamente nada en las próximas elecciones" pero que la ciudadanía "nos jugamos tener un gobierno que no se moje, que no se meta en líos, que permanece impasible ante los problemas que tenemos los andaluces y que únicamente se conforme con ser el último o el penúltimo", en relación al Partido Popular.

Así, ha abundado en que es un gobierno que "ha dicho que no ha afrontado los problemas de la atención sanitaria en Andalucía porque le falta el valor, que no se pronuncia sobre las regularizaciones masivas porque no quiere meterse en un lío y que luego traslada el lío a la inseguridad en los barrios y en los pueblos de Andalucía, y que mantiene dentro de la Junta de Andalucía a todos los enchufados del Partido Socialista".

En contraposición a esto, el candidato de Vox ha recalcado que su partido propone para Andalucía "lo que está sucediendo en otras partes de España". En este sentido, ha defendido su medida de prioridad nacional, argumentando que "los andaluces merecemos ser los primeros en las ayudas sociales y en la vivienda", y "no ser los últimos de la fila".

"Nos merecemos que se defienda nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca" porque Cádiz "es una provincia marinera frente a quienes les hacen la vida imposible", ha subrayado Gavira, que Gavira ha exigido "un gobierno que nos devuelva la tranquilidad, la paz y la seguridad en nuestros barrios", ya que estos "se encuentran amenazados por la inmigración masiva que viene acompañada de las regularizaciones masivas".

"Los andaluces nos merecemos tener un gobierno que se apriete el cinturón, que paguemos menos impuestos, que tengamos mejores servicios públicos para las familias y para los trabajadores y, en definitiva, que defienda el sentido común", ha concluido.