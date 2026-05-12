Pacheco (PP) llama a votar a Moreno para defender el agua en Almería ante el "recorte" del Gobierno al Tajo-Segura

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios en el Museo del Agua de Huércal-Overa. - PP

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido el voto para Juanma Moreno el próximo 17 de mayo para defender el agua en la provincia y evitar que los agricultores de Huércal-Overa, el Levante y el norte almeriense pierdan recursos hídricos ante el "recorte" del trasvase Tajo-Segura que, según ha advertido, "planea el Ministerio para la Transición Ecológica".

Fernández-Pacheco ha realizado estas declaraciones en el Museo del Agua de Huércal-Overa, donde ha estado acompañado por la diputada nacional Maribel Sánchez Torregrosa; la candidata al Parlamento andaluz Ángeles Martínez; el coordinador de Industria Agroalimentaria del PP Andaluz, Antonio Mena; y el presidente del PP de Huércal-Overa, Domingo Fernández, a quien ha agradecido "su compromiso personal e institucional con las obras hidráulicas y con el agua en Huércal-Overa, el norte y el Levante almeriense".

Desde este enclave, ha puesto en valor la importancia de las infraestructuras hidráulicas y el papel de las administraciones públicas para garantizar agua a regantes y usuarios, al considerar que el Museo del Agua es "probablemente el mejor lugar de toda Andalucía" para defender ese compromiso.

El candidato 'popular' ha explicado que la situación hídrica de la comarca "es hoy muy diferente a la de hace algunos años, no solo porque haya llovido, sino porque se ha demostrado la importancia de planificar e invertir en infraestructuras hidráulicas".

En este sentido, ha destacado que el trasvase Negratín-Almanzora "ha vuelto a garantizar el suministro suficiente para todos los usuarios después de cinco años cerrado por el Gobierno de España", si bien ha mostrado su preocupación por la situación del trasvase Tajo-Segura y ha acusado al Ejecutivo central de "empeñarse injustificadamente en recortar agua a una comarca que sin este recurso estaría abocada a la pobreza y a la despoblación".

"Hoy queremos decir alto y claro que no nos vamos a conformar y que no vamos a permitir que se confirme ese recorte al Tajo-Segura que planea el Ministerio para la Transición Ecológica", ha asegurado Fernández-Pacheco.

El presidente provincial del PP ha afirmado que su formación llegará "hasta el final" para defender los intereses de los regantes almerienses. "Utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para que los agricultores de Huércal-Overa, del Levante y del norte de la provincia no pierdan un recurso que es suyo por derecho propio", ha señalado.

Además, ha incidido en la importancia de garantizar suministro hídrico para la agricultura almeriense, ya que, según ha explicado, "la seguridad hídrica permite planificar campañas, cerrar acuerdos comerciales y mantener una agricultura rentable que sigue siendo el sustento de miles de familias".

183 MILLONES EN OBRAS HIDRÁULICAS

Fernández-Pacheco ha recordado que desde 2019 la Junta de Andalucía ha invertido 183 millones de euros en 41 actuaciones hidráulicas "ya terminadas y en funcionamiento", a lo que ha sumado otros 18 contratos firmados durante esta legislatura por valor de cien millones de euros. "Es un compromiso que nadie puede poner en duda. El compromiso del PP y de Juanma Moreno con el agua en la provincia de Almería", ha resaltado.

Frente a ello, ha criticado la gestión del Gobierno central y ha asegurado que "el PSOE no ha traído ni un solo litro de agua a la provincia de Almería en toda su historia". Como ejemplo, ha citado la desaladora del Bajo Almanzora, "paralizada desde 2012", y ha contrapuesto esta situación con la actuación de la Junta en la potabilizadora de Cuevas del Almanzora.

Según ha indicado, esta última infraestructura está "reparada y funcionando" gracias a una inversión de nueve millones de euros del Gobierno andaluz, lo que permite "garantizar agua para más de 140.000 almerienses".

Fernández-Pacheco ha sostenido que "las diferencias entre la gestión del Gobierno de Juanma Moreno y la del PSOE en materia hídrica son evidentes", por lo que ha hecho un llamamiento a los almerienses para que "el próximo domingo voten por el agua en Almería, voten a Juanma Moreno y voten al PP".

Asimismo, ha señalado que los almerienses que entienden la importancia del agua para las familias, para la agricultura y para los sectores económicos que sustentan la economía provincial "saben que la garantía hídrica es clave para el futuro de esta tierra", y ha insistido en que "el Gobierno andaluz sí ha demostrado con hechos su compromiso con la provincia".