Bruno García (PP): "Con Juanma Moreno se ha triplicado el número de VPO en la provincia de Cádiz"

Bruno García y Carmen Sánchez en su visita a obras de viviendas realizada en Cádiz. - PP

CÁDIZ 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, ha realizado un balance de las actuaciones en materia de viviendas llevadas a cabo por la Junta de Andalucía en la provincia en la que ha señalado que "se ha triplicado el número de VPO en la provincia". "Se demuestra la diferencia a la hora de gestionar Juanma Moreno y su equipo y las anteriores legislaturas socialistas", ha añadido.

En este sentido, según ha indicado el PP en una nota, García ha subrayado que con "las políticas de Juanma Moreno desde 2019 hasta 2025 se ha propiciado la construcción de 1.267 VPO en la provincia, frente a las 402 de las dos últimas legislaturas del PSOE, es decir, se ha triplicado el número". Así, ha manifestado que "se trata de los dos modelos a la hora de gestionar, el que ofrece garantías a los gaditanos, que piensa en la calidad de vida de los vecinos y en el acceso a la vivienda y el que se dedica a dar cifras estrambóticas que al final se quedan en un titular para los ciudadanos".

Dentro de la estrategia de vivienda que se ha venido marcando el PP ante la subida de los precios, la escasez de oferta de legislaturas anteriores, como así demuestran los números, "tenemos que señalar que en Cádiz capital tenemos como claros ejemplos de nuestro interés por la VPO en tres promociones como son Matadero Sur, calle Doctor Marañón y Botica, que sumaron más de un centenar de viviendas", ha afirmado.

El presidente provincial del PP, acompañado por la coordinadora de Fomento del PP de Cádiz, Carmen Sánchez, ha realizado una serie de visitas a algunas de las actuaciones realizadas en Cádiz capital, donde "se están cerrando viejas heridas como son Matadero, la parcela de Puntales y el Cerro del Moro".

En este sentido, Bruno García ha apuntado que en Cádiz capital "el Gobierno de Juanma ha invertido cerca de 18 millones de euros", que se reparten entre la promoción de 67 VPP de Cerro del Moro, que actualmente están en ejecución, la construcción de 60 viviendas en Matadero Sur, en una primera fase, acciones en eficiencia energética en Javier de Burgos y calle Alegría o las ARRUs en 11 VPP rehabilitadas de manera integral en Troilo, zonas comunes en 184 VPP de Barriada de la Paz, o 284 en avenida de la Bahía y avenida del Guadalquivir, entre otras acciones, según ha indicado.

Por su parte, la coordinadora de Fomento y Vivienda ha subrayado que a nivel provincial la labor realizada en el desarrollo de la ITI de Cádiz con 14 proyectos de espacios urbanos, así como el Plan Ecovivienda, al que se han destinado 97,8 millones de euros.

Asimismo, ha indicado que de cara a la próxima legislatura, el equipo de Juanma Moreno tiene previsto a través del Plan Vive, "movilizar fondos para continuar con las políticas de vivienda en la provincia entre 2026 y 2030, y para ello se prevé impulsar la promoción de 2.940 nuevas viviendas a precios asequibles con la aplicación del nuevo Plan Vive 2020.-2030".

Además, según ha señalado el presidente provincial, dentro de los compromisos del PP se incluye la rehabilitación residencial y regeneración urbana, que beneficiará a 3.230 viviendas, con programas de rehabilitación de vivienda, de rehabilitación residencial ayudas a la regeneración y renovación urbana rural.

Por su parte, Sánchez ha puesto de manifiesto que en cuanto a la gestión del Parque Público de Vivienda en la provincia "se ha demostrado un compromiso firme con la conservación y la mejora, de un parque de 14.170 viviendas públicas se ha intervenido en 5.481 con una inversión de más de 31,1 millón de euros, con fondos propios y en parte con fondos Feder y React".

"De todas estas cifras, lo más importante es la labor que se ha realizado con las personas, posibilitando el acceso a la propiedad de una vivienda a 468 familias durante los años de gestión de Juanma Moreno", ha concluido Bruno García.