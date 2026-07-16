PP respeta la sentencia de la Ley de Amnistía, que "no supone extinción automática de la responsabilidad penal"

Archivo - El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo (Fotografía de Archivo) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha expresado este jueves el respeto del partido a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalando la Ley de Amnistía.

"Desde el PP, como siempre, respeto a las decisiones judiciales, a diferencia precisamente de lo que hace el PSOE y la cloaca contra jueces. Nosotros, nos guste o no la sentencia, la respetamos y el PSOE, cuando no le gusta la sentencia, ataca a los jueces", ha manifestado Bendodo, en declaraciones a los medios de comunicación en Marbella (Málaga).

Sobre el contenido de la sentencia del TJUE, ha señalado que hay que "tener en cuenta que no supone una extinción automática de la responsabilidad penal" y, por tanto, "ahora hay que dejar trabajar al Tribunal Supremo para que se pronuncie" en cómo va a aplicarla.

"Pero más allá del ámbito estrictamente jurídico, lo que ha quedado claro con este pronunciamiento (del TJUE) es que nunca más ningún presidente del Gobierno pueda volver a cambiar poder por impunidad", ha indicado Bendodo.

"Esta aberración no puede volver a repetirse, como pasó en su momento, ningún presidente va a poder ya volver a cambiar poder por impunidad como ha hecho Pedro Sánchez", ha agregado.