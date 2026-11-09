PP señala la movilidad, el agua, la seguridad y el turismo "como pilares sobre los que gestionará el cambio en Axarquía"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde del municipio malagueño de Algarrobo, Sergio Cotilla, participan en una carpa informativa con motivo del 29N. - PP

ALGARROBO (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha visitado este lunes el municipio malagueño de Algarrobo y ha señalado "la movilidad, el agua, la seguridad y el turismo como los pilares sobre los que se gestionará el cambio político en la Axarquía" tras las elecciones del 29 de noviembre.

Navarro, que ha estado acompañada por el alcalde del municipio, Sergio Cotilla, ha explicado que en materia de movilidad es necesario acometer mejoras en la autovía del Mediterráneo (A7), actuaciones que son "fundamentales para desatascar esa arteria de comunicación" de la comarca con Málaga capital y con el resto de Andalucía.

Asimismo, la presidenta provincial ha apuntado también la necesidad de abordar los problemas de agua "desde la colaboración institucional" y ha recordado que la Junta de Andalucía ha realizado unos "esfuerzos ímprobos" en los últimos años para aumentar los recursos hídricos y mejorar su calidad.

Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno socialista "sigue sin avanzar en proyectos clave, como la desaladora de la Axarquía, en una nueva muestra de abandono y agravios".

La estabilización de las playas, con todo lo que ello supone para el turismo --la primera industria de la comarca y de la provincia--, es otro de los asuntos prioritarios para el PP: "Nuestras playas tienen que estar en perfecto estado de revista", ha añadido.

La dirigente 'popular' ha considerado "imprescindible reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado" para que "cuenten con los medios necesarios para hacer frente a la delincuencia organizada y al narcotráfico". "No podemos ver, como hemos visto, narcolanchas campando a sus anchas por nuestras costas", ha denunciado.

"Todos estos déficits provienen del principal que tenemos, el Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha sido capaz ni de presentar unos Presupuestos Generales del Estado" en toda la legislatura, lo que representa un "incumplimiento flagrante del mandato constitucional.

En contraste, la Junta de Andalucía ha presentado sus cuentas un año más --"y ya van ocho", ha apuntado--, en las que reserva para el año 2027 "un total de 842 millones de euros para la provincia de Málaga, lo que supone un incremento del 14% respecto a 2026". En el caso de la Axarquía, donde desde 2019 se han invertido 200 millones de euros, para 2027 se destinan 46,5 millones de euros, ha detallado.

En cuanto al municipio de Algarrobo, ha enumerado algunas de las actuaciones más necesarias, como la ampliación del CEIP Enrique Ramos Ramos, el acerado en la carretera A-7206, las mejoras en el centro de salud de Algarrobo y en el consultorio de Algarrobo Costa, el punto limpio y las actuaciones para modernizar la lonja de Caleta de Vélez y para mejorar la eficiencia energética de la flota pesquera.