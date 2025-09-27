El PP tacha de "indigno e inmoral" que Adelante Andalucía invite a EH Bildu a un acto en la provincia de Málaga

MÁLAGA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha calificado de "indigno e inmoral" que la formación política Adelante Andalucía celebre una reunión en el municipio malagueño de Cuevas del Becerro con la asistencia de un dirigente de EH Bildu y ha reclamado a los socialistas malagueños Josele Aguilar y Daniel Pérez; a la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, y al dirigente de Podemos Nicolás Sguiglia que "condenen esta invitación".

Así, en una nota, ha tachado de "humillante e indecente" que el diputado de EH Bildu Oskar Matute participe en un acto que celebra la formación de izquierdas en la provincia. "Ni en España ni en Andalucía ni en Málaga queremos a Bildu, el partido de los herederos de ETA, la banda terrorista que asesinó a miles de personas en nuestro país, muchos de ellos andaluces y también malagueños; hechos que no podemos olvidar ni perdonar", ha insistido.

Para Carmona, la izquierda andaluza "ha tocado fondo". "Los que día sí y día también tratan de darnos lecciones morales, consideran que pueden cruzar todas las líneas rojas porque ni siquiera respetan a las víctimas y héroes de nuestra democracia, muchos de ellos andaluces", ha manifestado.

"Más de 120 asesinados por ETA en nuestra tierra son miles de familias andaluzas a las que el dolor consume cada vez que observan que Bildu no ha pedido perdón por el dolor que ha causado a todos los españoles ni ha condenado los viles asesinatos", ha enfatizado el dirigente 'popular'.

El secretario general del PP malagueño ha incidido en que es "una absoluta bajeza moral que Adelante Andalucía quiera conocer las políticas de EH Bildu para aplicarlas en Andalucía", al tiempo que ha insistido en que es "inadmisible que un partido que en las últimas elecciones municipales llevaba a 44 condenados por terrorismo en las listas venga a nuestra tierra invitado por Adelante".

"La formación andaluza de izquierdas dice en su Escuela de Otoño que quiere aprender otras formas de hacer política, pero en Andalucía no queremos a Bildu porque ya sabemos de dónde vienen sus representantes", ha enfatizado el secretario general del PP malagueño.

Además, ha recordado que Adelante Andalucía es la misma formación que tiene entre sus filas a una representante "que ha acudido dos veces al pleno del Ayuntamiento de Málaga para boicotearlo y ahora quiere blanquear el terrorismo con la presencia del dirigente de Bildu".

"Nos avergüenza que una formación andaluza se fije siquiera en Bildu aunque el primero que lleva más de siete años blanqueándolo y apoyándose en ellos es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya sabemos que hace lo indecible para seguir atado al sillón de La Moncloa aunque sea de la mano de los independentistas y herederos de ETA", ha concluido Carmona.