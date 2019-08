El pregón de la actriz Adelfa Calvo y los fuegos artificiales darán la bienvenida a diez días de Feria de Málaga

Publicado 13/08/2019 17:01:43 CET

Este miércoles, la malagueña dará rienda suelta a su corazón antes del espectáculo de fuegos artificiales y el concierto de Huecco

MÁLAGA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Málaga capital ultima los preparativos para la Feria de la ciudad más larga de la historia, que se prolongará del 15 al 24 de agosto, diez días para el disfrute de malagueños y visitantes, tanto en el centro histórico como en el Real de Cortijo de Torres, a la que preceden semanas de trabajo intenso para tenerlo todo a punto.

Este miércoles la encargada de abrir los festejos, poco antes de la medianoche, será la actriz malagueña Adelfa Calvo, que hablará desde el corazón, de sus recuerdos y vivencias, de su experiencia y de los sentimientos que le transmite esta feria y esa luz y alegría que echa de menos de su ciudad natal.

Será junto al mar, en la playa de La Malagueta, cuando la intérprete, ganadora de un Goya en 2018, dé rienda suelta a la emoción de pregonar la que es su feria, donde no descarta cantar "un poquito", atendiendo a esas raíces familiares de flamenco y copla como nieta de La Niña de la Puebla e hija de Adelfa Soto.

Después del pregón, a las 00.00 horas, se da paso al tradicional espectáculo de fuegos artificiales, por segundo año encargado a la empresa valenciana Ricasa, que ha creado un espectáculo exclusivo para la ciudad. Serán 1.092 segundos --más de 18 minutos-- de luz y sonido con seis temas musicales. Este año se van a sonorizar tanto la playa de La Malagueta como la de Huelin para que llegue a más espectadores el ritmo de los fuegos.

El espectáculo cuenta con 1.125,8 kilos de material pirotécnico pero lo que más pesará será la tecnología de vanguardia. Además del producto en sí, existirá un sistema de disparo pirotécnico que emitirá señal de lanzamiento automática y sincronizada. Se llevarán a la práctica experiencias de realidad aumentada y se lanzarán 3,584 unidades disparos.

En este espectáculo la música juega un papel primordial y se han elegido como temas 'Hurricane 2000' de Scorpions y Berliner Philharmoniker; la BSO Dragon Heart, Mix 'Radio Gaga' y 'One Vision' de Queen, 'Roar', de Kate Perry; la BSO de The Greatest Showman, con 'A millions dreams' y 'This is me'.

Tras finalizar este espectáculo, alrededor de las 00.20 horas, el cantante Huecco saltará al escenario, música para dar la bienvenida a estos festejos que atraen a miles de personas y con un impacto económico de 60 millones de euros el pasado año.

La mañana del festivo 15 de agosto arranca a las 10.00 horas con la concentración de enganches, caballos y peregrinos para que hora y media más tarde se inicie la Romería hacia el Santuario de Santa María de la Victoria. Este año, el abanderado de la Feria será la Guardia Civil, en su 175 aniversario. Será el coronel Jesús Esteban quien porte la bandera de la ciudad en este evento que organiza la Asociación de comerciantes del Centro Histórico.

En la Feria del Centro, que concluirá cada día a las 18.00 horas, no habrá casetas en la plaza de la Constitución, únicamente la de Sabor a Málaga para promocionar los productos malagueños adheridos a esta marca de la Diputación, con diversas degustaciones y catas.

En su paseo por la ciudad, malagueños y visitantes podrán disfrutar de las charangas por diversas vías del centro; del folclore popular malagueño en calle Larios, con especial protagonismo para los verdiales; y de flamenco en la Peña Juan Breva.

También habrá música en directo en siete plazas --Uncibay, que se incorpora por primera vez; en la de la Constitución, La Merced, Mitjana, Las Flores, del Obispo y San Pedro Alcántara--; y en la Feria Mágica, para los más pequeños, en calle Alcazabilla. En total, casi 200 actuaciones para sentir la feria en estos diez días en el centro. Además, en el interior de los establecimientos de hostelería que lo hayan solicitado la música en vivo podrá sonar, en este caso hasta las 19.00 horas.

El Real de Cortijo de Torres, que encenderá el jueves sus 2,5 millones de puntos de luz de tecnología led, tiene en su portada principal una réplica del Palacio de la Aduana, además habrá otras dos que simulan al edificio de la Autoridad Portuaria y la del Camino de los Prados. En el centro histórico está la tradicional de biznagas de calle Larios.

En total, en Cortijo de Torres, hay 120 casetas --211 módulos--, de las que cinco son municipales. Habrá cerca de 500 horas de espectáculos gratuitos con más de un centenar de artistas, muchos de ellos malagueños. Rosario, Andy y Lucas, David de María, Camela, Dry Martina, Anni B. Sweet, Zenet, María José Santiago, Pascual González y Cantores de Híspalis y María Peláe, entre otros, amenizarán las noches en las instalaciones de Cortijo de Torres, que cuenta también con la caseta El Rengue, de donde disfrutarán más de 5.000 mayores de la capital. En el Real también habrá flamenco y verdiales y, cada día a partir de las 21.30 horas, actuaciones para los más pequeños en la Caseta Infantil.

SEGURIDAD, LIMPIEZA Y TRANSPORTE

Tres ámbitos fundamentales de la Feria de Málaga son la limpieza, la seguridad y el transporte público. Así, la empresa de limpieza Limasa mantendrá su servicio activo 24 horas, para lo que se ha contratado a 829 operarios para estas fiestas y durante el mes de agosto para atender a las necesidades especiales.

Respecto a la seguridad, una novedad es la instalación de diez cámaras de videovigilancia fijas en el recinto de Cortijo de Torres. Además, todos los servicios ordinarios de los distintos cuerpos policiales se mantienen, con un incremento por la Feria.

La Policía Local realizará 5.314 servicios policiales, con una media de 483 efectivos al día, de los que 226 se adscriben al operativo extraordinario. La Policía Nacional, por su parte, destina 1.840 agentes de una docena de unidades a este dispositivo, con una presencia media diaria de 160 policías en la calle. La Guardia Civil participa con 190 agentes de siete unidades.

Todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad estarán coordinados y se distribuirán por sectores en los puntos de gran afluencia de público para evitar solapamientos y que el servicio sea más óptimo y eficaz.

Controles de acceso para evitar la entrada de botellas de vidrio, control de venta de alcohol a menores o la venta de bebidas sin autorización, venta ambulante y otras acciones serán vigiladas por los agentes, que también reforzarán el control de tráfico en los accesos a la ciudad y al Real.

En el ámbito del transporte, la EMT pondrá a disposición toda su flota, compuesta por más de 270 autobuses. De hecho, estos días se enfrenta a su mayor reto anual ya que, al servicio ordinario, suma 18 líneas especiales que conectarán todos los barrios con Cortijo de Torres a partir de las 21.00 horas y la línea F que une la Feria del Centro con la del Real las 24 horas. Para ello hay una tarjeta especial con descuentos.

En el Real se han habilitado 7.337 aparcamientos mientras que en el centro están los habituales estacionamientos municipales que suman 5.106 plazas aunque desde el Consistorio se incide en la importancia del transporte público y se refuerza, igualmente, el servicio de taxis. Metro de Málaga, por su parte, amplía su horario hasta las 01.30 horas todos los días, excepto de este miércoles al jueves 15 que será hasta las 02.30 horas.

El Consistorio ha anulado los cuatro estacionamientos más próximos al centro para los patinetes eléctricos y se ha pedido extremar la precaución durante la feria.

El Ayuntamiento, como cada año, refuerza también la atención a los turistas en sus oficinas de turismo, desplegando además material por toda la provincia. Igualmente, estos días, se prevé la llegada de 15.000 cruceristas a la ciudad y la ocupación hotelera superará el 90 por ciento.

En un bando municipal, el alcalde, Francisco de la Torre, ha llamado a la "hospitalidad y la concordia para proyectar la mejor imagen de la ciudad".