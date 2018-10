El premio Nobel Jean Tirole defiende la economía del bien común: "No podemos ser egoístas con las generaciones futuras"

Publicado 16/10/2018 13:50:38 CET

MÁLAGA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El premio Nobel Jean Tirole ha defendido la economía del bien común en el transcurso de su participación en unas Jornadas sobre Información e Incentivos, organizadas por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la Universidad de Málaga (UMA).

"No podemos ser egoístas con las generaciones futuras; si no, nuestros hijos y nietos no podrán hacer nada", comentó Tirole en la charla que impartió este pasado lunes en la sede malagueña de la UNIA y que llevaba el título de 'Economics for the Common Good', según han informado desde la institución académica en un comunicado.

En la presentación, el rector de la UNIA, José Sánchez Maldonado, se refirió a Tirole como un "europeísta convencido" y un investigador "en la frontera del mejor liberalismo y de la socialdemocracia abierta".

El catedrático de la Autónoma de Barcelona y Premio Juan Carlos I de Economía, Salvador Barberá, por su parte, elogió la figura de Tirole, del que dijo que era "la antítesis del científico que se encierra en su torre de marfil".

Tirole abordó durante su conferencia temas tan de actualidad como el cambio climático, insistiendo en la necesidad de abordarlo "sin egoísmos nacionales tras muchos años sin hacer nada"; los peligros de la economía digital, que pueden hacer necesaria la protección de los puestos de trabajo; o el papel que deben jugar los economistas, que trabajan "cuando el mercado falla, no cuando funciona bien" y no están para "dar soluciones sino solo herramientas", señaló.

Las jornadas han tenido como punto de partida la necesidad de definir "bienestar social" a través de las preferencias, la información y la posición que ocupamos en la sociedad.

Se han dirigido tanto a la comunidad científica como al público en general y ha contado con expertos de la talla de Tirole, al que se le reconoció en 2014 con el Nobel de Economía por su análisis del poder de las empresas, la competencia y su regulación.

La Fundación Unicaja se ha unido a la UNIA y a la UMA en la conferencia que ofreció el Premio Nobel de Economía. Así, en la ponencia estuvo presentes el director general de dicha Fundación; Sergio Corral, según han informado desde dicha entidad.