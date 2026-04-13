La preocupación ciudadana por la movilidad se triplica en el último año en la provincia de Málaga, según un estudio

Archivo - Las carreteras de entrada y salida a Málaga en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) - La preocupación por la movilidad se ha triplicado en el último año y se ha convertido en el segundo problema más importante que sufre la provincia para la ciudadanía, según se desprende del Barómetro Provincial 2026 de la Fundación Madeca.

Este estudio, realizado a través de encuestas telefónicas a 2.050 personas mayores de 18 años de todas las comarcas, excepto la capital, refleja, como el año pasado, que la vivienda es el principal problema que detectan los malagueños.

La Fundación Madeca (Málaga, Desarrollo y Calidad), liderada por la Diputación de Málaga junto a veinte de las entidades más representativas de la provincia que actúan como patronos de la misma, es la organización responsable de diseñar, gestionar e impulsar un plan de actuaciones estratégicas para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Málaga. Y, en esta línea, realiza este tipo de estudios para detectar la opinión de la ciudadanía, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Respecto al Barómetro de 2025, el cambio más sustancial se ha producido en materia de movilidad. El año pasado, los principales problemas eran la vivienda (49,5%), el paro (7,4%), la sanidad (7%), la movilidad (4,6%) y la economía (3,3%).

Sin embargo, este año, aunque la vivienda sigue en primer lugar (47%), la movilidad pasa del cuarto al segundo puesto de preocupación (12%), y después le siguen la sanidad (6,3%), el paro (5,7%) y la política en general (5%).

Los ciudadanos de la Axarquía, la Costa del Sol Occidental y de las comarcas de Antequera y Guadalteba son los que más abundan sobre el problema de la movilidad. En una escala de 0 a 10, el nivel de satisfacción en materia de desplazamientos y transporte apenas aprueba en el ámbito comarcal, con un 5,08 de valoración, en tanto que en el ámbito de la provincia se sitúa en un 5,31.

Entre las medidas más importantes para solucionar el problema de la movilidad, el 25,7% apuesta por la ampliación del Cercanías en la Costa del Sol hasta Algeciras en tanto que el 20,5% se decanta por liberar el peaje de la AP-7.

Además, otras propuestas secundadas son la ampliación y mejora de las dos líneas del Cercanías existentes (13,1%), la ampliación de la A-7 desde Vélez-Málaga hasta El Palo (12,5%), la ampliación y refuerzo de las líneas de autobuses interurbanos (12,4%) y la ampliación de la carretera del Guadalhorce, la A-357, entre Málaga y Campillos (10,7%).

De igual modo, en relación a los proyectos y actuaciones a los que habría que dedicar más recursos para impulsar el desarrollo de la provincia, el estudio refleja que sería necesario apostar más por infraestructuras para mejorar la movilidad (29,9%), así como por otras obras públicas (20%), por el fomento del emprendimiento (10%) y por obras hidráulicas (5%).

La ciudadanía considera que quienes más pueden hacer por solventar los problemas de la provincia son el Gobierno central (40,9%), la Junta de Andalucía (31,6%), los ayuntamientos (13,5%) y la Diputación (3,8%).

VIVIENDA

En materia de vivienda, el grado de preocupación de la ciudadanía se sitúa en 8,41 puntos en una escala de 0 a 10, siendo la Serranía de Ronda, la comarca de Antequera, Valle del Guadalhorce y Costa del Sol Occidental las zonas en las que más preocupa.

Para las personas consultadas, los alquileres muy altos (21,6%) y la insuficiente oferta de inmuebles (20,3%) son los principales problemas para acceder a una vivienda. Y también se apuntan como dificultades el elevado número de viviendas turísticas (18,4%), los problemas de financiación (17,6%) y la inseguridad laboral (12,7%).

Y sobre las medidas más adecuadas para paliar este problema, se propone construir más viviendas protegidas (19,6%), liberar suelo para construir más viviendas (14,9%), limitar las viviendas turísticas (9,8%) y garantizar mayor seguridad jurídica contra los okupas (9,3%).

SITUACIÓN DE LA PROVINCIA

El Barómetro de la Fundación Madeca también refleja la opinión de la ciudadanía sobre la situación de la provincia en general y, en este sentido, hay optimismo aunque con más moderación que el año pasado. Actualmente, el 60,6% considera que la situación de la provincia es buena o muy buena frente al 76,3% de 2025. Y solo el 14,9% cree que es mala o muy mala (el año pasado lo consideró así el 13,8%).

Los habitantes de Sierra de las Nieves y de las comarcas de Guadalteba, Antequera, Axarquía y Valle del Guadalhorce son los que se muestran más satisfechos sobre la marcha actual de la provincia en tanto que los de la Serranía de Ronda y la Sierra Norte son menos optimistas.

Respecto a las perspectivas sobre cómo será la situación dentro de dos años, se mantiene la confianza en la evolución de la provincia, ya que el 57,2% no cree que vaya a empeorar, un porcentaje muy similar al del año pasado (58,7%).

Al respecto, el turismo se sigue considerando de manera muy destacada como el sector con mayor proyección de futuro (52,8%), seguido del sector tecnológico (18,6%), la construcción (12,8%), el comercio y sector servicios (6,8%) y el sector agroalimentario (3,4%).

Por último, en relación a qué administraciones contribuyen más al desarrollo de la provincia, la ciudadanía considera que son la Junta de Andalucía (28,7%), los ayuntamientos (18,6%), la Diputación (16,8%), el Gobierno central (6,7%) y la Unión Europea (5,1%).