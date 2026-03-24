Presentada la web promocional del Centro de Interpretación del Olivo Milenario de Periana (Málaga)

Presentación de la web de promocional del Centro de Interpretación del Olivo Milenario. - MANCOMUNIDAD COSTA DEL SOL AXARQUÍA

PERIANA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; la alcaldesa de Periana, Meritxel Vizuete; el teniente alcalde, Javier Segarra; el concejal de Turismo, Juan Peñas y la edil de Cultura, Gema Frías, han presentado en la mañana este martes la nueva página web con la que promocionará digitalmente el Centro de Interpretación del Olivo Milenario.

Según ha precisado el organismo mancomunado en una nota, Martín ha apostillado que "hace prácticamente un año que se inauguró este espacio expositivo que pone en valor este cultivo tan importante para la Axarquía: el aceite de oliva virgen extra verdial, variedad axárquica donde las haya y que en Periana tiene una enorme implantación", mientras que ha añadido que "también servirá para la promoción y difusión de sus bellísimos olivos milenarios para los que existe una ruta senderista, precisamente, impulsada por el área de Turismo de la Mancomunidad Axarquía", al tiempo que ha felicitado al Consistorio de Periana (Málaga) por esta iniciativa "que favorece a la promoción turística del municipio, y lo hace de forma sostenible, fácil y ligada a las nuevas tecnologías como es ahora tendencia".

En esta línea, el presidente de la institución comarcal ha aprovechado para ofrecerle al Ayuntamiento de Periana "la integración de esta web en nuestra promoción turística, en nuestro mapa de QR y en nuestra página de Turismo".

Por su parte, la alcaldesa de Periana, Meritxel Vizuete ha señalado que la presentación de esta página web en torno al Centro de Interpretación del Olivo Milenario, se enmarca en la conmemoración del 25º aniversario del Día del Aceite Verdial de Periana, "una fiesta muy especial para quienes sentimos esta tierra como parte de nuestra alma".

"Este aniversario y esta nueva herramienta digital no son solo una mirada al presente, sino también una puerta abierta al futuro. Un futuro en el que seguimos apostando por nuestras raíces, por la calidad de nuestros productos y por el valor de lo auténtico", ha afirmado la regidora.

Por otro lado, la concejala de Cultura, Gema Frías, ha sido la encargada de explicar las secciones y contenidos de esta página web "a través de la cual ponemos en valor sus olivos milenarios, rutas de senderismo y su Centro de Interpretación Periana. "El municipio de Periana da un paso adelante en la promoción de su patrimonio natural y cultural con el lanzamiento de la web 'olivomilenarioperiana.com', una plataforma digital diseñada para difundir y poner en valor uno de sus mayores tesoros: los olivos milenarios", ha añadido Frías, que ha asegurado que esta iniciativa "combina conservación, turismo sostenible y desarrollo local".

"La nueva web nace con el objetivo de ofrecer información clara, accesible y atractiva sobre estos árboles históricos, auténticos monumentos vivos que forman parte de la identidad cultural y paisajística del municipio", ha descrito la edil de cultura, que ha agregado que "a través de una navegación sencilla e intuitiva, los usuarios podrán descubrir las características, ubicación e historia de los ejemplares más destacados".

La plataforma incorpora toda la información relativa al Centro de Interpretación del Olivo Milenario, "un espacio clave para comprender la importancia histórica, cultural y medioambiental de estos árboles". Este centro se presenta como un punto de referencia para visitantes, donde se contextualiza el valor del olivar tradicional y su legado en la zona.

Uno de los elementos principales del proyecto es el diseño de tres rutas de senderismo circulares, pensadas para facilitar la experiencia del visitante y adaptadas a distintos perfiles. Así, dos rutas ubicadas se encuentran en el término municipal de Periana; y una tercera ruta en la aldea de Mondrón.

Además de su valor turístico, "la iniciativa busca fomentar la conservación de este patrimonio natural, sensibilizando tanto a visitantes como a la población local sobre la importancia de proteger estos árboles centenarios", ha destacado, mientras que ha afirmado que "con esta nueva herramienta digital, Periana refuerza su posicionamiento como destino de turismo rural y de naturaleza, apostando por un modelo sostenible que pone en el centro sus recursos propios, su historia y su identidad".

El teniente de alcalde, Javier Segarra, ha indicado que la realización de esta página web ha sido posible gracias al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que les otorgó una subvención y a Turismo y Planificación Costa del Sol por el apoyo a este proyecto.

"Esta página web se va a convertir en la puerta de entrada a una experiencia única en torno a uno de los grandes símbolos de este municipio: sus olivos milenarios", ha señalado, al tiempo de apuntar que "también servirá para informarse de las distintas actividades como pueden ser visitas guiadas, talleres o catas".

El teniente alcalde ha destacado entre los apartados, "el mapa interactivo donde se pueden localizar los diferentes olivos milenarios". "También incluye una galería fotográfica con el nombre y lugar en el que se encuentra, permitiendo reconocerlos y poner en valor su singularidad antes incluso de visitarlos", ha resaltado Segarra.

"En definitiva, la web no sólo informa, sino que invita a explorar, planificar la visita y sumergirse en una experiencia única en el Centro de Interpretación del Olivo Milenario de Periana, donde tradición olivarera, cultura, sabor y naturaleza, se une para ofrecer al visitante una vivencia completa y auténtica", ha abundado.

El teniente alcalde ha concluido haciendo hincapié en que este proyecto "forma parte de una apuesta más por el desarrollo sostenible y la promoción del patrimonio local, enmarcándose en la agenda 2030, integrándose e iniciativas turísticas y culturales que permite descubrir la riqueza de los olivos milenarios de Periana".

El Centro de Interpretación del Olivo Milenario de Periana es un "espacio único donde la historia, la cultura, el sabor y la tradición se entrelazan alrededor de su patrimonio agrícola más preciado: el olivo". A través de 'https://olivomilenarioperiana.com/', el visitante realizará un viaje sensorial que lo conectará con las raíces de esta tierra revelándole los secretos del "oro líquido" de la Axarquía.

En suma, eEn la página web aparecen datos de interés como el horario de apertura y cierre o se informa que la entrada es gratuita. Entre los apartados destaca el de 'visitas guiadas', el 'mapa interactivo' o la galería de olivos milenarios' en los que se pueden ver fotografías y datos informativos y de localización, entre otros, el llamado 'olivo caracol', llamado así por su tronco retorcido y galardonado con el Premio AEMO al mejor Olivo Monumental de España.