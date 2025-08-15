El presidente del CAA defiende "poner coto" al acceso de menores a Internet con herramientas legales o de verificación

MÁLAGA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Domi del Postigo, ha defendido la necesidad "urgente e importantísima" de impedir el acceso de menores a determinados contenidos en Internet, especialmente de carácter pornográfico o las redes sociales, a través de medidas de carácter legal o el desarrollo de una herramienta eficaz de verificación de edad pero que "no vulnere en ningún caso" la protección de datos personales.

En una entrevista concedida a Europa Press, ha advertido de los riesgos asociados al uso excesivo de pantallas y al acceso prematuro a material sexual explícito, y ha llamado a implicar a toda la sociedad en la protección de los menores en el entorno digital, incluidas las instituciones. "Si no se pone coto de manera punitiva o prohibitiva, o utilizando herramientas de verificación, no se puede dejar toda la responsabilidad a las familias; algunas no pueden más, y quienes no tienen familia quedan completamente desprotegidos", ha subrayado.

Del Postigo ha puesto como ejemplo el modelo que Reino Unido ha intentado implantar para verificar la edad de los usuarios "con criterios físicos para detectar si la cara es de un niño o no", pero que ha encontrado obstáculos legales al entrar en conflicto con la normativa de protección de datos. En este aspecto, ha llamado a seguir intentándolo y ha recordado el avance presentado por la Agencia Española de Protección de Datos con la herramienta 'Cartera Digital Beta', que permitiría guardar de forma segura la credencial de mayoría de edad sin mostrar datos como el número de DNI o la fisonomía.

Asimismo, ha mencionado también la ley aprobada en Australia que prohíbe el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, como un ejemplo de medidas restrictivas que, aunque generan debate político, tienen como objetivo proteger a los menores. "Todo eso causa, obviamente, confrontación política, se hace mucha demagogia, siempre la apelación a la libertad pero son menores, son menores", ha recalcado, insistiendo en que "todo es opinable, pero algo hay que hacer".

El presidente del CAA ha mostrado su preocupación por los datos del Barómetro Audiovisual de Andalucía, un estudio con más de 3.000 entrevistas, según el cual el 11,2% de los jóvenes de entre 12 y 17 años pasa más de cinco horas diarias frente a una pantalla. "¿Le parece a alguien preocupante? Yo tengo dos hijos y la lucha es agotadora. Es una batalla muy difícil", ha afirmado.

En este sentido, ha alertado de que existen ya unidades clínicas que atienden a un elevado número de jóvenes "enganchados al porno" o con adicción al teléfono móvil. El CAA, en colaboración con la Fiscalía de Criminalidad Informática y la Policía, ha documentado en dos informes que "los menores acceden con una facilidad tremenda a pornografía extrema" a través de plataformas como OnlyFans, Telegram o Facebook, y que muchos utilizan este material como "tutorial" para sus relaciones; algo que a su juicio es "aterrador".

Del Postigo ha explicado que este acceso se produce desde edades tan tempranas como los ocho años, aunque le preocupa especialmente la franja de 12 a 13 años cuando, como ha explicado, el sistema mesolímbico cerebral "está a tope" mientras que la parte prefrontal, encargada de la prudencia y el control, no alcanza la madurez hasta los 24 o 26 años. "Imaginad qué gasolina no tiene ahí un adolescente si además lo estamos exponiendo, 24 horas al día, siete días a la semana, gratis, a un universo a través de su móvil", ha advertido.

En este sentido, ha recordado que el Barómetro Audiovisual de Andalucía revela que en la comunidad, entre los 17 y los 44 años, el 86% de la población se informa únicamente a través de TikTok e Instagram, y ha subrayado que sin herramientas de verificación de edad, "se puede falsear todo".

Es por ello por lo que ha insistido en regular el acceso a Internet y ha querido dejar claro que esto "no es poner puertas al campo" y que se puede y se debe intentar detectar irregularidades y calificarlas como ilegales. "No podemos echarle toda la culpa a la familia del control del uso de la tecnología por parte de los menores. La sociedad entera tiene que ponerse manos a la obra y, por supuesto, las instituciones", ha apuntado.

"Mientras no exista una herramienta factible, obligatoria y legalmente aplicable que funcione, solo nos queda un arma: la alfabetización mediática", ha dicho Del Postigo, subrayando la necesidad de que los menores comprendan los riesgos y daños asociados a las tecnologías, que están diseñadas "única y exclusivamente para enganchar a sus clientes".

Así, ha alertado de que el abuso de pantallas provoca problemas de desarrollo personal, madurez, adicción y salud visual, recordando que "nunca ha habido tanta miopía infantil como ahora". Pero además, ha abundado en la importancia de educar a los jóvenes en conceptos como el sexting, el grooming, las fake news y las técnicas de desinformación.

Domi del Postigo ha dicho que, como presidente del Consejo Audiovisual, "no debo decir 'esto es lo que hay que hacer', pero sí debo poner sobre la mesa la información que tenemos para que se comprenda que están pasando cosas relevantes que afectan a nuestro futuro inmediato. Son nuestros hijos, son menores de edad y están creciendo sin hambre de información, sin verdadera alfabetización para saber que lo que manejan con tanta facilidad y pericia tiene detrás riesgos y daños", ha concluido.