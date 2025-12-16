El presidente de la Diputación de Málaga recibe a Adrián Miramón, el remero de mar malagueño más laureado

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido al remero malagueño Adrián Miramón, especializado en remo de mar, concretamente en la modalidad 'Beach Sprint', que combina carrera por la arena y remo en mar abierto. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido al remero malagueño Adrián Miramón, especializado en remo de mar, concretamente en la modalidad 'Beach Sprint'. Se trata de una disciplina espectacular y explosiva que combina carrera por la arena y remo en mar abierto y que será olímpica por primera vez en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Salado ha felicitado a Miramón por su exitosa trayectoria, plagada de títulos, y le ha deseado mucha suerte en su próximo objetivo: participar en esos juegos y pelear por las medallas.

Actualmente, forma parte del equipo nacional y está considerado como uno de los mejores especialistas del mundo, no sólo por sus títulos sino por su regularidad y nivel competitivo. Su bagaje en esta modalidad de remo queda atesorado por haber sido siete veces campeón del mundo, cinco veces campeón de Europa y 24 veces campeón de España.

Este año ha sido de transición en su preparación para los Juegos de Los Ángeles pues sufrió una lesión de espalda que le mermó bastante en la pretemporada. Aun así, se quedó a las puertas de las medallas en el último Mundial de 'Beach Sprint' celebrado en Turquía.

Su figura ha sido clave en el crecimiento de este deporte y en el posicionamiento de España como potencia internacional de esta modalidad, siendo además un referente para nuevas generaciones.

Entre otros reconocimientos, Adrián Miramón recibió el Premio Andalucía de los Deportes al mejor deportista del año en 2023 y el Premio Málaga Ciudad Redonda al Deportista del Año 2023. Además, fue condecorado con el Laurel Olímpico del COE en 2024 y con la Medalla de Andalucía de los Deportes en 2024.