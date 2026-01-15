El presidente de la Diputación de Málaga subraya la calidad formativa de la Escuela de Hostelería Castillo del Marqués

El presidente de la Diputación, junto a los delegados de la Junta de Educación y Empleo, ha señalado que la tasa de inserción laboral de las escuelas de toda la provincia es muy alta y revela la calidad de la formación que reciben los alumnos - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

Este centro, adscrito a la marca promocional Sabor a Málaga, oferta ciclos de cocina y gastronomía y de servicios de restauración VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha participado en el acto celebrado con motivo del 25 aniversario de la Escuela de Hostelería Castillo del Marqués, que está adscrita a la marca promocional Sabor a Málaga de la institución provincial. También han intervenido el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez; los delegados territoriales de Educación y Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Briones y Carmen Sierra, respectivamente; y la directora de la escuela, Ana Isabel Peguero.

Salado ha señalado que la provincia de Málaga "lleva mucho tiempo tomándose en serio la formación especializada y la profesionalización de este sector, que es fundamental para la economía de nuestra provincia", y ha asegurado que "estudiar hostelería, es decir, prepararse para ejercer con excelencia, es una verdadera garantía para acceder hoy día al mercado laboral".

El presidente ha señalado que la tasa de inserción laboral de las escuelas de toda la provincia es muy alta y revela la calidad de la formación que reciben los alumnos. "La hostelería, en todas sus vertientes, es una de las actividades más importantes de la principal industria que tenemos en España: el turismo", ha manifestado.

Salado ha incidido en que "los profesionales de la hostelería son una parte fundamental del éxito turístico gracias a su la calidad, a su profesionalidad y a su apuesta por la formación y la innovación", por lo que ha felicitado expresamente a los gestores de la Escuela de Hostelería Castillo del Marqués, ubicada en Valle Niza (Vélez-Málaga), que oferta ciclos formativos de cocina y gastronomía y de servicios de restauración de la mano del IES María Zambrano de Torre del Mar (Vélez-Málaga).