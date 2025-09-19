Presidente de Diputación recibe a jugadoras de Club Balonmano Femenino Costa del Sol Málaga en el inicio de temporada

El presidente de la Diputación ha deseado buena suerte a la presidenta, María José Moreno, y a las jugadoras de cara a la nueva campaña, en la que las 'panteras' volverán a llevar el nombre de la provincia de Málaga por toda España y por Europa. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido a las jugadoras y al cuerpo técnico del Club Balonmano Femenino Costa del Sol Málaga en el inicio de la temporada 2025/2026.

La institución provincial se mantiene como el principal patrocinador del club malagueño, que compite en la máxima categoría nacional y también en la EHF European Cup.

Salado ha deseado buena suerte a la presidenta, María José Moreno, y a las jugadoras de cara a la nueva campaña, en la que las 'panteras' volverán a llevar el nombre de la provincia de Málaga por toda España y por Europa.

En el palmarés del Costa del Sol Málaga destacan un título de la Liga Guerreras Iberdrola, dos Copas de la Reina, una Supercopa de España y una EHF European Cup.