El presidente de la Diputación saluda a la Selección Española de rugby 7, que prepara en Rincón las series mundiales

El presidente de la Diputación saluda a la Selección Española de rugby 7, que prepara en Rincón de la Victoria las series mundiales que se celebrarán Valladolid - DIPUTACIÓN

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha saludado a los jugadores y cuerpo técnico de la Selección Española de rugby 7, que estos días preparan en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria las series mundiales que se disputarán a finales de este mes en Valladolid.

La Diputación de Málaga, a través de Turismo Costa del Sol, es el principal patrocinador de esta Selección, que tiene en el campo Manuel Becerra de este municipio malagueño su sede permanente para este tipo de concentraciones.

Salado ha transmitido sus mejores deseos para los deportistas españoles de cara a la cita de Valladolid, que se presenta como una competición clave tras la celebrada en Hong Kong y antes de la última, que tendrá lugar en Burdeos.