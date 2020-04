El presidente del Puerto de Málaga reclama al Gobierno un paquete de ayudas para facilitar liquidez a las empresas

Carlos Rubio destaca que todos los proyectos estratégicos siguen adelante aunque sí se alterará el calendario

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, ha considerado que el Gobierno central debe aprobar un paquete "importantísimo" de ayudas ante la situación de muchas empresas y la paralización de negocios prolongada más de un mes.

"Tiene la obligación de hacerlo, o hay una inyección que facilite la liquidez y el retorno al trabajo o la crisis va a ser muy profunda", ha indicado en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha agregado que el paquete de ayudas aprobado por el Consejo de Ministros este martes es un paso que hará a cada Autoridad Portuaria del país valorar las tasas de actividad y de ocupación y, con ello, a qué empresas ayudar.

En este sentido, ha apuntado que el de Málaga fue el primer puerto de España en contar con un plan de contingencia sobre el COVID-19 antes de que se decretara el estado de alarma. "Ya teníamos un plan para garantizar los servicios ante lo que se nos podía venir encima: procedimientos, trabajadores y cómo operar sin riesgos para el personal", ha apuntado Rubio.

El Puerto malagueño está haciendo un diagnóstico de cada sector ya que "algunos no se han visto afectados pero otros, como el tráfico de cruceros, de pasajeros o el de automóviles, está muy afectado, paralizado totalmente".

"Estamos analizando uno por uno para poner en marcha medidas de alivio como aplazamiento del pago de tasas, reducciones en casos muy excepcionales, etcétera", ha explicado Rubio, quien ha admitido que la irrupción de la pandemia del COVID-19 va a afectar a las cuentas del Puerto de este ejercicio.

En este sentido, ha indicado que el año 2019 fue "muy bueno" para el puerto de Málaga, al igual que lo que se llevaba de 2020 pero "queda por determinar el resto del año". Hoy por hoy, ha apuntado Rubio, hay "incertidumbre" con todo.

Ha puesto como ejemplo que para reanudar el tráfico de cruceros se necesita no sólo que se abran los puertos sino que sean todos, por las escalas que tienen que ir haciendo los barcos en sus viajes. "No sabemos si a partir del verano se va a recuperar o no; hasta que no esté todo normalizado en los países del entorno no podemos reanudar", ha recalcado.

El Puerto de Málaga continúa con su actividad normal, dentro de la normalidad que supone la situación excepcional en todo el país debido a esta pandemia, ha aclarado Rubio, quien precisamente estuvo infectado por COVID-19 y hospitalizado durante 21 días: "Afortunadamente estoy recuperado".

Carlos Rubio ha explicado que continúa ese transporte de graneles sólidos y líquidos y de contenedores "pero hay empresas y ámbitos de actuación con mucha afección". Además de los cruceros, ha apuntado que la conexión Málaga-Melilla respecto a los pasajeros es prácticamente nula y el tráfico de vehículos también ha caído.

"Las líneas que traían vehículos no estaban viniendo, hemos tenido el puerto saturado de vehículos, con las explanadas llenas aunque ya hemos conseguido que salgan algunos", ha explicado, y ha agregado que los concesionarios están cerrados "y prácticamente no se están vendiendo coches; están muy afectados por esta situación".

Rubio ha reiterado que la Autoridad Portuaria, una vez garantizó la actividad básica para recibir suministros, como combustible, grano para animales, clínker, etcétera, está en esa fase de diagnóstico de cómo se ha visto afectado el puerto y los escenarios a los que se tiene que enfrentar, de ahí el análisis pormenorizado de cada concesionario para ver las afecciones.

Respecto a los proyectos incluidos en el plan de inversión del Puerto de Málaga, el presidente ha explicado que "todo absolutamente todo sigue adelante"; no obstante, sí cambiará el calendario: "Los plazos inevitablemente se ven alterados pero los proyectos estratégicos como el del Muelle Heredia, la construcción de un nuevo Muelle Ocho, una nueva zona de pescadería, el puerto deportivo de Huelin, todo sigue adelante".