El presidente de Turismo Costa del Sol destaca el gran atractivo de la Comic-Con Málaga para el mercado americano

Califica de "éxito" el evento y felicita a la organización y a las administraciones que lo han apoyado, así como su continuidad

MÁLAGA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha valorado el "gran atractivo" de la San Diego Comic-Con Málaga para el mercado americano y lo ha ensalzado toda vez que desde Turismo Costa del Sol, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de la capital se está haciendo una gran apuesta por los visitantes de aquel continente.

En este sentido se ha pronunciado este lunes, cuestionado por los periodistas por un balance de la San Diego Comic-Con Málaga, la famosa convención internacional en torno al mundo del comic y de la cultura pop en general que por primera vez se ha celebrado fuera de Estados Unidos, concretamente en la capital de la Costa del Sol.

"Era un programa de muchísimo éxito, que sabíamos que iba a ser un reclamo importante para la cultura pop, no solo para los malagueños, sino para la cultura de toda España e internacionalmente", ha dicho Salado, que también ha valorado que la Diputación ya había hecho una gran apuesta por este segmento con la colaboración público-privada y la implantación en Málaga de OXO Museo del Videojuego, "uno de los más visitados de la ciudad".

Así, ha calificado de "éxito" la San Diego Comic-Con Málaga y ha felicitado a los organizadores del evento y a las administraciones que lo han apoyado y que han apostado porque se siga celebrando tres años más en la ciudad "porque es un reclamo importantísimo para el ocio y para el sector turístico de nuestra noticia".

En este punto de su intervención, el presidente de Turismo Costa del Sol, ha dicho que en la Comic-Con "hay un gran atractivo para el mercado americano, que es un mercado en el que estamos haciendo una apuesta importante tanto la ciudad de Málaga, como Turismo Costa del Sol, como la Junta de Andalucía con, por ejemplo, ese vuelo directo a Nueva York, y estamos haciendo para que el turista americano ponga los ojos en la Costa del Sol".

"Es un turista con mucho poder adquisitivo, en una estancia de larga duración, y este es un segmento que le atrae mucho, y evidentemente es una forma, un modelo, para que venga de vacaciones a la Costa del Sol", ha sentenciado al respecto.

Abundando en los contenidos de la Comic-Con, Salado se ha mostrado satisfecho con la asistencia de "grandes productoras de comic, de cine, Disney, Warner, grandes actores... yo creo que hemos tenido una visibilidad mundial, un impacto, e iremos recogiendo esos beneficios de aquí a varios años".

También, respecto a las colas que han tenido que aguantar los usuarios, ha dicho que "habrá que darle una repensada para el año que viene para que el disfrute de este evento sea mucho mejor y no haya colas para todo", lo cual ha situado en un contexto de "120.000 personas en un espacio reducido".

No obstante, "en las declaraciones de los usuarios se ve que han salido súper contentos y han cumplido sus sueños de estar con sus héroes, con sus hijos disfrutando de la cultura que les gusta porque es intergeneracional y no se deja nunca", ha concluido.