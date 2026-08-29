El primer premio de 600.000 euros del sorteo de Lotería Nacional toca en Estepona (Málaga)

Archivo - Imagen en Sevilla de las últimas compras de lotería a pocos días para el Sorteo Extraordinario de Navidad, la popularmente conocida como el Gordo de Navidad. A 18 de diciembre de 2025, en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 29 de agosto, dotado de 600.000 euros al número, ha recaído en el 91.770, y ha tocado en el municipio malagueño de Estepona, además de en Madrid.

En concreto, y según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press, este primer premio se ha vendido en la administración número 5 de Estepona, ubicada en el centro comercial Punta la Plata, en el kilómetro 156,9 de la carretera de Cádiz, así como en la administración número 488 de Madrid.

El segundo premio, que ha correspondido al 56.470 y que está dotado con 120.000 euros al número, ha tocado también en Madrid capital. Los reintegros de este sorteo han correspondido a los números 0, 5 y 4.