La primera jornada de Simed en Málaga abordará los retos europeos en vivienda y las nuevas tendencias en 'living'

Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, evento líder del sector residencial especializado en inversión, colaboración público-privada e innovación, arranca este jueves en Fymca (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), del Ayuntamiento de Málaga, su 21 edición aunando una potente agenda profesional con la presencia de las principales firmas del sector y una gran proyección internacional.

En línea con este posicionamiento global comenzará en el marco del salón el III Encuentro Internacional sobre Vivienda Protegida, Social y Asequible, espacio que acerca a instituciones públicas, tejido empresarial, expertos internacionales y profesionales del sector para debatir, en plano nacional y europeo, sobre desafíos de la vivienda protegida para dar respuesta a la demanda social.

La sesión inaugural del espacio contará con la bienvenida del director general de Fycma; el gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga y el presidente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), y las intervenciones del presidente y secretaria general de Housing Europe.

Organizado por estas entidades, el encuentro cuenta con la participación del director de Coordinación de Sepes; el subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y la gerente de Procornellá.

Junto a ello, el presidente de Housing Europe compartirá una visión internacional de la vivienda social con expertos como el director general de Nantes Métropole Habitat (Francia); el presidente de HSB (Suecia); la presidenta de Aedes (Países Bajos); el director ejecutivo de BL - Vivienda Social Danesa; la presidenta de Legacoop Abitanti (Italia), y el subdirector operativo y jurídico de Oal Viviendas Municipales de Bilbao.

Tendrá lugar el debate 'Ciudades y vivienda. Soluciones habitacionales', sobre políticas locales de vivienda y estrategias de regeneración urbana, con el delegado del Área de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid; la edil de Vivienda de Bilbao; el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona; el consejero de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza; y el presidente de AVS Madrid.

Por la tarde, el bloque internacional continuará con la sesión 'Soluciones con compromiso social: el caso de París', con la responsable de Relaciones Internacionales de Paris Habitat, y el director gerente de Emvisesa (Sevilla) y tesorero de AVS.

La jornada incluirá un bloque dedicado a soluciones colaborativas y proyectos europeos orientados a impulsar la vivienda asequible a través de la cooperación entre entidades públicas y privadas. Y el espacio 'Taxonomía de las Promociones de Vivienda Pública Industrializada' mostrará casos prácticos de construcción modular y ejemplos de innovación aplicada a la promoción pública de vivienda.

El día concluirá con los Premios AVS 2025, que reconocerán las mejores prácticas en gestión pública, rehabilitación, innovación social y regeneración urbana, destacando a administraciones y entidades comprometidas con una vivienda más sostenible y accesible.

Y el Foro Innova by Bilba inaugurará su primera jornada con la bienvenida a cargo del director de Innovación de Bilba, y el CEO de Bilba Construcción e Infraestructuras.

Incluirá una jornada técnica coorganizada con AVS, 'Innovación en edificación. Alianzas para una nueva era de la vivienda', que comenzará con la mesa 'Rehabilitación inteligente: innovar para descarbonizar', con el director de Ingeniería y Prescripción en The Gaviota Group; la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga; la directora comercial de Rehabilitación Residencial en UCI; la directora general de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, y el CEO de CIP Arquitectos.

Y la mesa 'De la colaboración a la acción: el camino hacia la industrialización residencial' reúne al subdirector general de Nuovit Corporate; al director de Innovación en Bilba; a un experto en sistemas constructivos industrializados en Molins Precast; al principal business consultant en Autodesk; a la directora del Sector Construcción Sostenible y Vivienda Social en Triodos Bank; y al director de Contratación e IPD en Bilba Construcción e Infraestructuras.

Seguidamente, la mesa 'Sostenibilidad e impacto. La revolución silenciosa de la vivienda: construir sin humo, fabricar con cabeza' pondrá el acento en la reducción de la huella de carbono y la economía circular con el co-CEO de 011h; el director de Operaciones en Culmia; el director Schüco Urban en Schüco Iberia; el director de Ingeniería de Edificación en Sacyr Construcción; el director general de Grato, y el gerente de Promusa y coordinador del Grupo Técnico de AVS.

El bloque matinal se completa con 'Tokenización inmobiliaria y blockchain en la financiación alternativa', organizada por Ores & Bryan, con intervenciones de la vicepresidenta de Fibree Executive Board; el responsable de desarrollo de negocio en Reental; el fundador de America eConsulting; y el CEO de Vicox.

Por la tarde, el foro acoge la jornada Abogacía Málaga, dedicada a las claves legales y fiscales del mercado inmobiliario, con profesionales de los despachos Martos & Gross Abogados, RFR Abogados, Adwill, Ruiz Ballesteros, PyBA Legal Solutions y Conlavenia Abogados.

El Foro Living en Evolución, coorganizado con Iberian Property, analizará las tendencias que transforman el mercado residencial y el paso del producto tradicional hacia un modelo centrado en experiencia, sostenibilidad y flexibilidad.

Tras la bienvenida por el director de la compañía, la primera sesión, 'Del producto a la experiencia: cómo evoluciona el mercado residencial premium', reunirá al director general de Alatus Residential Services; al director de Consultoría Estratégica en Savills; al Licensed Associate Real Estate Broker en Brown Harris Stevens Residential Sales; a la directora del Departamento Internacional de Gilmar Real Estate; y al director de Urbanitae.

Después, la mesa 'Flex Living: de tendencia a solución' abordará la consolidación de los modelos habitacionales flexibles (como el 'coliving', el 'build to rent' o los 'serviced apartments') y su impacto en la configuración de las ciudades. Participarán la presidenta de Coword; la head of Asset Management en Rockfield Real Estate; el country manager Living España en Grupo Lar, y el director de Iberian Property.

PUNTO DE ENCUENTRO SIMED-ACP 'ENTRE LÍDERES'

El Punto de encuentro Simed-ACP 'Entre líderes' y oportunidades de internacionalización El Punto de Encuentro Simed-ACP Málaga 'Entre Líderes', cita clave de la jornada, reunirá a las principales promotoras y gestoras del país para debatir sobre los desafíos estructurales del mercado residencial y las claves de futuro de la vivienda.

El programa abordará el impacto de la generación de suelo en el déficit de vivienda y la vivienda como reflejo de una sociedad en transformación, con representantes de AQ Acentor, Culmia, Ginkgo Advisor, Lagoom Living, LandCo, Metrovacesa, Neinor Homes y Urbania, que intervendrán en dos mesas.

En el espacio Prime Homes Summit, organizado con Increnta & Avanza y con la colaboración de Andalucía Trade, varias promotoras tendrán encuentros con inversores internacionales de 11 países europeos y norteamericanos.

La oferta expositiva vuelve a crecer en esta edición, con más de 180 empresas y entidades distribuidas en 11.000 metros cuadrados. En el salón se presentará una oferta de más de 9.400 viviendas en venta y alquiler en España, junto a un suelo residencial disponible con capacidad para albergar casi 7.000 unidades.

La oferta se distribuye por Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Comunidad Valencia, Galicia y Madrid. A nivel internacional, se incorpora una oferta de más de 4.100 viviendas, con suelo para 22.000 viviendas en Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, México o República Dominicana.