A prisión cuatro detenidos por el secuestro en Marbella (Málaga) del hermano de un exfutbolista irlandés

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MÁLAGA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de los cinco detenidos por su vinculación al secuestro en Marbella (Málaga) de Darren Hoolahan, hermano del exfutbolista internacional irlandés y exjugador de la Premier League, Wes Hoolahan, han pasado a prisión provisional comunicada y sin fianza tras comparecer ante el juez.

Así lo han señalado fuentes judiciales y lo ha adelantado el diario 'Sur' este domingo. La causa sobre los hechos ocurridos a principio de verano recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella durante el servicio de guardia iniciado el pasado 28 de octubre.

Las fuentes judiciales referidas señalan que a los detenidos se les investiga por la presunta detención ilegal de Hoolohan y también por los delitos de posesión de armas de guerra, organización criminal y contra la salud pública. Está previsto que se vaya determinando qué se le imputa a cada uno, por lo que la calificación es aún provisional y genérica.

También apuntan que el quinto detenido por esta causa quedó en libertad con obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en sede judicial. Sin embargo, fue también a prisión debido a una orden internacional de busca y captura dictada por la Audiencia Nacional.

Según apunta el periódico 'Sur', Darren Hoolahan, de 37 años y con antecedentes penales en su país natal, residía en la Costa del Sol desde hacía varios años, donde trabajaba en el sector del ocio nocturno. No se conoce su paradero desde que fue víctima de un supuesto secuestro del que alertó una mujer de su entorno el 10 de junio al presentar una denuncia ante las autoridades españolas. Sobre el desaparecido pesaba, además, una alerta de búsqueda por parte de la Interpol.

El referido rotativo señala que la policía de Irlanda baraja que la desaparición pueda estar ligada a desavenencias con grupos criminales asentados en el litoral malagueño.