Prisión para un detenido por apuñalar mortalmente a un hombre en la zona norte de Málaga hace un mes

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MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han resuelto el asesinato de un joven, apuñalado en la zona norte de la capital malagueña, el pasado 11 de mayo. Tras lograr identificar al autor, un varón de 27 años, los agentes se centraron en la localización del mismo, labor que ha dado sus frutos en menos de un mes.

El autor, que se dio a la fuga, ha sido detenido por miembros del Grupo de Homicidios de Málaga, tras su puesta a disposición judicial se encuentra en prisión preventiva. La víctima, de 29 años, recibió una puñalada en el pecho, que le afectó al pulmón, falleciendo poco después de ser traslado con urgencia a un centro hospitalario, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el 11 de mayo. Así, la Sala del 091 recibió varias llamadas alertando de que un varón se encontraba tendido en el suelo sangrando abundantemente por una herida profunda que presentaba en el pecho.

Hasta el lugar se dirigieron varios indicativos de radio patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana, de la Comisaría Provincial de Málaga. Estos agentes recabaron los datos iniciales de lo sucedido y prestaron auxilio a la víctima hasta la llegada del servicio de emergencia 061. Con posterioridad, fue trasladada al hospital donde a causa de la gravedad de las lesiones falleció una hora más tarde.

En el lugar de los hechos se realizaron las primeras gestiones para el total esclarecimiento de lo sucedido, donde se realizó la correspondiente Inspección Ocular Técnico Policial por parte de los agentes adscritos a la Brigada Provincial de Policía Científica.

El Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que se hizo cargo de la investigación, logró una rápida identificación del presunto autor, que conocía a la víctima y con la cual tenía relación por el alquiler de una vivienda.

OCULTO DURANTE SU BÚSQUEDA Y AMPARADO POR SUS FAMILIARES

La Policía Nacional ha destacado que la complejidad en la resolución de este caso ha recaído en la localización del autor, el cual se ha mantenido oculto amparado por familiares directos.

Esta circunstancia ha motivado el establecimiento de numerosos dispositivos dinámicos y estáticos dirigidos para dar con su paradero, siendo necesaria la adopción de medidas judiciales para la resolución del hecho. Finalmente se procedió a su detención, y tras su puesta a disposición judicial se ha decretado su ingreso en prisión.