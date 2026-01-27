Prisión para el detenido por matar a su expareja en Alhaurín el Grande (Málaga)

Archivo - Cciudad de la Justicia de Málaga. Juzgado de Guardia. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Coín (Málaga), competente en Violencia sobre la Mujer, ha decretado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido tras entregarse por presuntamente asesinar a su expareja en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande el pasado sábado.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han apuntado que el hombre está investigado por un delito de homicidio y otro delito de quebrantamiento de medida de alejamiento respecto de la víctima. Además de ordenar su ingreso en prisión, la jueza titular le ha impuesto una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con sus hijos y ha acordado suspender la patria potestad.

Estas fuentes han indicado que el detenido se ha acogido a su derecho a no declarar a la espera de contar con un letrado particular y ha solicitado ser examinado por un médico sobre su situación mental.

Han explicado que la muerte se produjo por apuñalamiento y la pareja se encontraba en trámites de divorcio, ya que la demanda de divorcio se presentó ante este mismo juzgado hace algunos meses. El matrimonio tenía tres hijos, un varón de once años y dos mellizas de ocho.

Los hechos ocurrieron sobre las 11.40 horas. Emergencias 112 Andalucía recibió varias llamadas de vecinos que alertaban de que una mujer estaba ensangrentada, en el suelo de una vivienda junto a un cuchillo y con heridas en el cuello.

Su expareja, un hombre de nacionalidad española, fue detenido este mismo día tras entregarse de forma voluntaria en la prisión provincial de Málaga, ubicada en la localidad vecina de Alhaurín de la Torre, donde admitió ser autor del asesinato.

El Ministerio de Igualdad ha informado de que la víctima, Victoria, una mujer de nacionalidad británica que se encontraba en el sistema VioGén, tenía 33 años y tres hijos menores de edad en común con el presunto agresor, contra quien existían denuncias previas por violencia de género.

Andalucía contabiliza tres asesinatos por violencia machista en lo que va de 2026 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género el caso de esta mujer. El departamento de Ana Redondo ha elevado a cinco las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año en España, y a 1.348 desde 2003, fecha desde la que existen registros oficiales.