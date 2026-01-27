Moreno participa en el minuto de silencio para rechazar asesinato machista de una mujer en Alhaurín el Grande (Málaga)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el minuto de silencio para rechazar asesinato machista de una mujer en Alhaurín el Grande. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha participado este martes en el minuto de silencio convocado en señal de rechazo al crimen de violencia de género ocurrido el pasado sábado en Alhaurín el Grande (Málaga), donde una mujer fue asesinada presuntamente a manos de su expareja.

A este acto, celebrado a las puertas de la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga, han asistido, además de Moreno, la consejera de Economía y Hacienda, la también malagueña Carolina España; la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro; varios delegados territoriales y empleados públicos.

El crimen sucedió sobre las 11.40 horas del pasado sábado. Emergencias 112 Andalucía recibió varias llamadas de vecinos de Victoria en las que alertaban de que la mujer estaba ensangrentada en el suelo de la vivienda, junto a un cuchillo y con heridas en el cuello.

Su expareja, un hombre de nacionalidad española, fue detenido este mismo día tras entregarse de forma voluntaria en la prisión provincial de Málaga ubicada en la localidad vecina de Alhaurín de la Torre, donde admitió ser autor del asesinato.

El Ministerio de Igualdad ha informado de que la víctima, de nacionalidad británica que se encontraba en el sistema VioGen, tenía 33 años y tres hijos menores de edad en común con el presunto agresor, contra quien existían denuncias previas por violencia de género.

Andalucía contabiliza tres asesinatos por violencia machista en lo que va de 2026 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género el caso de esta mujer. El departamento de Ana Redondo ha elevado a cinco las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año en España, y a 1.348 desde 2003, fecha desde la que existen registros oficiales.