Prisión para un detenido por nueve robos en el interior de vehículos en Málaga capital

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de 42 años, por su presunta responsabilidad en varios robos con fuerza en interior de vehículos de la zona oeste de Málaga capital. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del arrestado.

Su modus operandi era la rotura de la ventanilla para apoderarse de los cuadros de instrumentos digitalizados de los mismos, creando una gran alarma social en la zona, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La labor de investigación policial logró identificar y localizar también al receptador, consiguiendo recuperar varios de los efectos robados, que fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

Por parte del Grupo II de Investigación de la Comisaría de Distrito Oeste, se iniciaron las pesquisas sobre varias denuncias por robo con fuerza en vehículos, concentrados todos ellos en la zona de la estación de tren de Victoria Kent y aledaños, y que estaban produciendo gran alarma social entre los vecinos, así como un importante perjuicio económico a los propietarios --no sólo por las pantallas sustraídas, sino por los grandes desperfectos ocasionados para la extracción de las mismas--.

Ante los hechos, los investigadores establecieron un dispositivo policial para el total esclarecimiento de los hechos y la localización y detención del posible autor de los mismos, tras realizarse un estudio pormenorizado de la situación y un mapa criminológico en cooperación directa con agentes de Policía Local de la zona.

De igual modo, según han detallado, procedieron a realizar un visionado de las cámaras de seguridad, así como se obtuvieron declaraciones de diferentes testigos.

Tras identificar al presunto autor, al cual le constan numerosos antecedentes policiales por hechos similares, se procedió a su localización y detención. También se logró identificar al receptador de los objetos robados, y así recuperar varias pantallas digitales que fueron devueltas a sus legítimos propietarios. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del arrestado.