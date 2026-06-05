A prisión uno de los detenidos tras el apuñalamiento de un hombre en Málaga capital el pasado miércoles

Archivo - Imagen de archivo del juzgado de guardia de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 1 de Málaga ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional para una de las seis personas detenidas por presuntamente intentar apuñalar a un hombre en la capital malagueña el pasado miércoles.

Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que para otros dos se ha prorrogado la detención y el resto ha quedado en libertad. A todos se les investiga por un delito de tentativa de homicidio.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 19.20 horas del pasado miércoles en Alameda de Colón. Al parecer, la víctima sufrió varias puñaladas con un arma blanca por parte de un hombre que iba acompañado por varias personas más, según la Policía Nacional.

Así, de manera sorpresiva le habría asestado una puñalada, tras lo que el hombre salió corriendo, alcanzándole de nuevo en la espalda. Finalmente los agresores huyeron en dos vehículos.

Según las fuentes, la víctima, que ya fue dada de alta, y los presuntos autores se conocen por mantener un litigio jurídico de naturaleza violenta.

Por estos hechos fueron detenidas seis personas, cuatro lo fueron en la capital malagueña --en cuyos arrestos también intervinieron la Policía Local de Málaga-- y otros dos en la A-45 en el municipio malagueño de Antequera.