Prisión para un joven por presuntos malos tratos y agresión sexual a su novia menor en Málaga

MÁLAGA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un delito de malos tratos y agresión sexual, según han confirmado fuentes policiales. El joven, tras ser puesto a disposición judicial el pasado lunes, ingresó en prisión y su pareja, al parecer, es una menor y está embarazada.

Así, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por presuntamente agredir a su novia menor de edad.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, el detenido está investigado por los presuntos delitos de malos tratos y agresión sexual. Tras acordar su ingreso en prisión, el Juzgado en funciones de guardia también le impuso una orden de alejamiento respecto de su presunta víctima en el caso de ser puesto en libertad posteriormente.

Los hechos, según ha adelantado diario 'Sur', tuvieron lugar el pasado día 19 cuando la joven fue al Hospital Materno y apuntó a los facultativos que su pareja le habría forzado a mantener relaciones. Además, según el diario, la adolescente también presentaba marcas que serían compatibles con posibles mordiscos, entre otros malos tratos físicos.

El centro sanitario activó el protocolo. Un día más tarde, el día 22, el joven fue arrestado por los agentes de la Policía Nacional, según han confirmado fuentes policiales. Al parecer, según el diario, la víctima habría contado que vivía aislada y controlada por su pareja, que, presuntamente, la maltrataba y abusaba de ella.

El día de los hechos, al parecer, la menor aprovechó que el arrestado había salido para ir al domicilio de su familia y pedir ayuda, tras lo que la llevaron al hospital. El joven fue puesto a disposición del juzgado, quien ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza como investigado de ambos delitos.