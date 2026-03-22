El programa educativo municipal 'Teenbizz' acerca el emprendimiento a más de 730 escolares malagueños

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025/2026 del programa educativo 'Teenbizz', iniciativa conjunta del Área de Educación y de la empresa municipal Promálaga, perteneciente al Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, entra en su recta final.

Los talleres impartidos a escolares de primaria y secundaria finalizaron el pasado mes de febrero con una participación de 26 centros malagueños y 731 escolares. Durante esta edición, el alumnado de primaria (384 escolares) ha creado 'La Máquina de la Felicidad' con el objetivo de conocer los conceptos básicos del emprendimiento, según ha informado el Consistorio en una nota.

Por otro lado, el alumnado de primero y segundo de secundaria (347 escolares) ha trabajado en proyectos relacionados con 'Smart City' y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, establecidos por la ONU para el horizonte 2030.

Han tratado temas como reducir la pobreza, la gestión y protección medioambiental, el ahorro energético, la inclusión social, la igualdad y la participación ciudadana, entre otros. Así, han podido conocer y participar en primera persona en "una experiencia emprendedora y de mejora de los servicios de la ciudad", ha señalado.

Al respecto, ha explicado que los talleres no sólo se han centrado en el resultado final de la actividad, sino que, además, lo han hecho en la motivación, la participación, el interés puesto en el desarrollo del taller, el esfuerzo del alumnado y la colaboración en el trabajo en grupo; todo ello mediante juegos para enfatizar los conceptos. Los proyectos, finalmente, se han materializado en 108 vídeos.

Desde el lunes 23 de marzo hasta el jueves 30 de abril, ambos inclusive, permanece abierto el proceso de votación online a través de la sección 'Concurso' de la web www.teenbizz.es. El próximo 12 de mayo, los equipos que resulten ganadores en cada categoría ('La Máquina de la Felicidad' y 'Smart City') recibirán diplomas y juegos educativos para el fomento de su creatividad y desarrollo personal en la Gala de Cultura Emprendedora que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos a las 12,00 horas.

El grupo ganador en la categoría 'La Máquina de la Felicidad' recibirá como premio una visita al Sea Life + Bioparc, o similar, para toda la clase, que serán, igualmente, los asistentes a la Gala de Cultura Emprendedora. Además, el centro educativo ganador recibirá un trofeo acreditativo del premio. El grupo ganador en la categoría de 'Smart City', por su parte, disfrutará de una actividad multiaventura y el centro educativo también recibirá un trofeo acreditativo del premio.

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN ESCOLARES DE 9 A 14 AÑOS

El programa 'Teenbizz' de Promálaga tiene como principal objetivo despertar el interés por el emprendimiento en escolares de entre 9 y 14 años. En los talleres, organizados por Promálaga, se fomentan valores como la creatividad, el trabajo en equipo y la capacidad de iniciativa mediante la creación de prototipos de proyectos innovadores que mejoren la sociedad.

Con 'La Máquina de la Felicidad' han participado los centros de Educación Infantil y Primaria: CEIP Ciudad de Mobile, CDP Ciudad de los niños, CEIP Cupiana, CEIP Francisco de Quevedo, CEIP Intelhorce, CEIP Jábega, CEIP Julio Caro Baroja, CEIP Luis Cernuda, CEIP Manolo Garvayo, CDP Misioneras Cruzadas de la Iglesia, CEIP Neill, CEIP Pintor Revello de Toro y CEIP Salvador Rueda.

Con 'Smart City' han participado: IES Ben Gabirol, IES Carlinda, IES Ciudad de Melilla, CEIP El Tarajal, CDP La Colina, CDP La Reina, CEIP Los Prados, CDP Maristas, IES Miraflores de los Ángeles, IES Nuestra Señora de la Victoria, CDP Santísima Trinidad, IES Teatinos y IES Torre del Prado.