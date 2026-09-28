El programa Pasaporte Verde arranca nueva edición en Málaga con diez itinerarios ambientales para Primaria y Secundaria. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de las áreas de Sostenibilidad Medioambiental y Educación, pone en marcha en este curso una nueva edición del programa de educación ambiental Pasaporte Verde, ofrece diez itinerarios ambientales, a los que podrán optar de modo gratuito todos los centros educativos de la ciudad para el alumnado de Primaria y Secundaria.

Según han indicado en la presentación, desde hace 13 años esta iniciativa se lleva a cabo entre la comunidad educativa de la ciudad para promover la concienciación de los estudiantes sobre la necesidad de respetar el entorno en el que residen.

Forma parte de los Programas Educativos Municipales del Ayuntamiento y que el curso pasado contó con más de 1.300 talleres y la participación de más de 39.000 escolares de los centros docentes de Primaria y Secundaria de la ciudad.

Se ofertan actividades e itinerarios ambientales con el objetivo de que los estudiantes, desde edades tempranas, sean protagonistas activos en la construcción de una sociedad informada, comprometida, participativa y respetuosa con su entorno.

La presentación de la nueva programación ha tenido lugar en el colegio La Purísima del distrito Bailén-Miraflores con la participación de las concejalas delegadas de Sostenibilidad Medioambiental, Educación y del distrito Bailén-Miraflores, Penélope Gómez, María Paz Flores y Mercedes Martín, respectivamente, junto a responsables y alumnado del centro escolar.

El programa diseñado desde la Sección de Biodiversidad y Educación Ambiental del Área de Sostenibilidad Medioambiental se encuentra totalmente consolidado en la comunidad educativa de la ciudad con una amplia participación. Así, desde su implementación en el formato actual en el curso 2013/14, han pasado por los itinerarios cerca de 540.000 escolares.

Esta iniciativa fue galardonada en 2022 con el Premio a las Buenas Prácticas por el Clima, en la categoría de sensibilización y concienciación, otorgado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Tanto los contenidos del Pasaporte Verde como la solicitud para participar en estos programas están disponibles en la sección de Biodiversidad y Educación Ambiental de la web del Área de Sostenibilidad Medioambiental https://medioambiente.malaga.eu/bioeduca/concienciacion-ambi....

La oferta de esta edición es diversa y atiende tanto a los entornos naturales y su biodiversidad como a ámbitos puramente urbanos, entrando en conexión directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El primero de los diez programas educativos, que no son excluyentes, es 'Eco Residuos...Reduce y separa', un taller que trabaja los hábitos relacionados con la generación de residuos y su capacidad para reutilizarlos, a partir de su separación en origen, contemplándose una visita al Centro Ambiental de Los Ruices.

'Cambio mi modelo de consumo' es otro taller que apuesta por alcanzar una ciudad sostenible a partir de la adopción de nuevos modelos de consumo. Para ello, relaciona los hábitos de consumo con el impacto que generan en la conservación del medioambiente, incluyendo una visita a un mercado municipal.

Asimismo, 'Cuidando mi barrio' es una actividad que invita a sus participantes a reflexionar sobre cómo pueden mejorar individualmente el entorno en el que viven, cambiando hábitos y dinámicas en su relación con el mismo, por ejemplo, cuando pasean al perro o cuando hacen uso de los espacios públicos en sus tiempos de ocio.

En el taller 'Esto me suena', los participantes abordan el problema de la contaminación acústica, analizando el ruido como un agente agresor en los espacios urbanos; mientras que en 'El hábitat y la vida del camaleón' analizan el valor de la biodiversidad a partir del estudio del camaleón, una especie amenazada que simboliza el respeto hacia los ecosistemas.

Asimismo, en 'Especies marinas amenazadas' el objetivo es realizar una mirada al Mediterráneo. Conocer sus principales amenazas y trabajar conceptos que favorezcan un uso responsable del litoral y la protección y conservación de las especies marinas; y en 'Huerto escolar...Siembra y aprende', la actividad recurre al huerto como herramienta didáctica de buenos hábitos alimenticios y de trabajo en equipo. Se constituye la Red Municipal de Huertos Escolares.

En 'Generación-Restauración' se dará a conocer y se trabajará la generación y restauración de unos espacios verdes, como apoyo a la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad. Se planificarán acciones de reforestación participativa que incluirá no sólo la plantación de especies autóctonas, sino que el alumnado asumirá la responsabilidad de su cuidado a través de otras salidas para riego y mantenimiento.

Además, está 'Actuando por el clima', una actividad que pretende familiarizar al alumnado con conceptos relacionados con el cambio climático, las consecuencias y las medidas de adaptación y/o mitigación para tomar conciencia, de manera que puedan aplicar en su día a día acciones encaminadas a la reducción de emisiones.

Por último, 'Biodiversidad urbana' tiene como objetivo explorar las conexiones entre plantas, animales y personas dentro de la ciudad, aprender a reconocer especies autóctonas e invasoras o reflexionar sobre los animales de compañía y las consecuencias de liberarlas en espacios urbanos.