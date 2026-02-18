El programa Turismo Sénior llevará a más de 5.000 mayores a recorrer la provincia de Málaga de la mano de la Diputación

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, presenta el programa de Turismo Sénior 2026 - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha presentado la VI edición del programa Turismo Sénior, una iniciativa dirigida a personas mayores de 65 años pertenecientes a municipios menores de 20.000 habitantes con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo, la convivencia y la mejora de la calidad de vida.

Una de las novedades de esta convocatoria es que las inscripciones para esta edición serán válidas también para las del próximo año 2027, que se alargará hasta marzo de 2028, por lo que serán un total de 5.000 mayores --2.500 cada año-- los que disfrutarán de esta actividad.

Este programa, enmarcado dentro del Plan contra la Soledad de las Personas Mayores y promocionado por la Delegación de Mayores de la Diputación de Málaga, encuentra siempre una gran demanda entre los mayores de la provincia y ofrece a los participantes la oportunidad de disfrutar de unos días de descanso, ocio y socialización a través de estancias turísticas organizadas por la institución provincial.

Salado ha destacado que esta iniciativa "forma parte del compromiso de la Diputación con las personas mayores, especialmente con aquellas que residen en municipios pequeños, donde el acceso a actividades y recursos es más limitado".

"Turismo Sénior es una herramienta para promover hábitos saludables, fomentar las relaciones sociales y prevenir situaciones de soledad no deseada, reconociendo el papel fundamental que nuestros mayores desempeñan en la vida de nuestros pueblos", ha señalado.

FECHAS

El plazo para solicitar la participación en el programa estará abierto del 24 de febrero a las 09.00 horas al 1 de marzo a las 23.59 horas. Una de las principales novedades de esta edición es la posibilidad de presentar la solicitud de forma telemática directamente en línea, a través de una nueva pestaña habilitada en la Sede Electrónica de la Diputación de Málaga.

Este sistema permitirá completar y registrar la solicitud sin necesidad de descargar ni imprimir formularios, lo que agiliza la tramitación, reduce errores y facilita el acceso al programa.

No obstante, las solicitudes también podrán presentarse de forma presencial en los registros municipales o en el Registro General de la Diputación Provincial de Málaga.

Las solicitudes deberán presentarse de forma individualizada y cumplir los requisitos establecidos en las bases del programa. Aunque también pueden solicitarlo los matrimonios y parejas de hecho de manera conjunta. Es decir, podrán incluir en la solicitud si una persona tiene más de 65 años y la otra pareja aún no, y también las personas mayores que tengan un hijo o hija con discapacidad a su cargo.

DOS MODALIDADES DE VIAJE Y SERVICIOS INCLUIDOS

El programa Turismo Sénior contempla dos modalidades de viaje: estancias en zonas costeras orientadas al descanso y relax, y viajes de interior centrados en circuitos culturales, naturaleza y visitas a ciudades de interés artístico y patrimonial.

Así, en esta edición los escenarios de las visitas serán la Serranía de Ronda, la comarca de Antequera y Málaga capital (cultural) para los destinos de interior; mientras que Estepona, Mijas, Torremolinos y Rincón de la Victoria serán los destinos de costa.

Los participantes contarán con transporte de ida y vuelta desde su municipio, alojamiento de tres días y dos noches (de miércoles a viernes) en régimen de pensión completa, actividades lúdicas y culturales, asistencia sanitaria complementaria y seguro colectivo, para garantizar una experiencia segura y completa.