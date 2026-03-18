La programación infantil sale a la calle en Málaga esta primavera con Intrusos, Peneque, Los Makenrou y Museum

Archivo - Peneque. El sueño de los títeres - PROCULTURA - Archivo

MÁLAGA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La programación infantil de los escenarios municipales de Málaga sale a la calle esta primavera con 'Intrusos', 'Peneque', 'Los Makenrou' y 'Museum', cuatro obras que visitarán los once distritos de la ciudad entre el viernes 24 de abril y el domingo 17 de mayo.

La nueva edición de 'Teatro Infantil... en tu zona', un programa organizado por el Teatro Cervantes con la colaboración de las juntas municipales de Distrito, complementará la oferta de sala dirigida a los más pequeños y su familia con clowns, títeres, circo de calle y teatro didáctico con trasfondo artístico los viernes, sábados y domingos por la tarde, al aire libre y con acceso gratuito hasta completar aforo.

El cartel pone así el broche en las calles, plazas y parques a la programación de sala del ciclo de Teatro Infantil, que aún ofrece entre este mes de marzo y el de mayo nueve espectáculos en el Teatro Echegaray, en la habitual doble función de los domingos.

La actividad al aire libre comenzará con los 3 clowns de 'Intrusos', de Lolo Fernández & cía, que harán reír en Ciudad Jardín y el distrito Centro.

A continuación, la marioneta más malagueña, Peneque, de la compañía Los Títeres de Miguel Pino, viajará a los parques de Palma-Palmilla, el distrito Este, Puerto de la Torre y Teatinos-Universidad con la obra 'Peneque. El sueño de los títeres'.

La comedia gestual absurda de espíritu circense 'Los Makenrou', de Vol'e Temps, hará reír en Cruz de Humilladero y la Carretera de Cádiz, y la pedagogía artística de 'Museum. La historia del arte para niños y niñas', de La Líquida Teatro, se podrá paladear en Bailén Miraflores, Churriana y Campanillas, han indicado en un comunicado.

ESPECTÁCULOS RESTANTES DEL CICLO DE TEATRO INFANTIL

El ciclo de Teatro Infantil que acoge el Teatro Echegaray en la habitual doble función matinal dominical, una actividad patrocinada por Unicaja, regresa el próximo día 22 con la compañía malagueña La Misma Tara ('En busca de la que ilumina').

Las otras ocho propuestas restantes de esta temporada, que acaba al final de mayo, contienen de todo y para toda la familia. El circo y el clown estarán representados por Tremendo Circus ('Flex, el hombre globo'), la música en diferentes formatos y estilos predominará en los espectáculos de MikrÓPERA ('Alizia Maravillas') y Escenario Pedagógico ('En tu fiesta me colé'), mientras que la magia llamará a la puerta del Echegaray con Francis Zafrilla ('Palabras').

El programa recibirá asimismo a los murcianos Teatro Los Claveles y sus Cuentos mágicos, 'Kamishibai'; a los salmantinos Spasmo Teatro, que nos traen sus 'Bichitos'; a los guadalajareños Ultramarinos de Lucas, que viajan a Málaga con '¿Cuándo viene Samuel?', y a los sevillanos A la Sombrita, que estarán presentes en el Echegaray con 'El tesoro de barracuda'.