La programación teatral de Fuengirola de 2026 incluye 16 espectáculos

El concejal de Fuengirola Rodrigo Romero presenta la programación teatral de 2026

FUENGIROLA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha presentado la programación de las representaciones teatrales previstas para el año 2026, que se desarrollarán en la Casa de la Cultura y el Palacio de la Paz.

La oferta incluye un total de 16 espectáculos entre los meses de enero y noviembre, recogidos en un díptico informativo titulado 'Fuengirola con el Teatro'.

El concejal del área, Rodrigo Romero, ha explicado que el Ayuntamiento ha puesto en marcha tres modalidades de abono para facilitar el acceso del público a la programación: un abono de primavera, por 15 euros, que incluye cuatro funciones; un abono de otoño, por 12 euros, con tres representaciones; y un abono anual, por 25 euros, que permite disfrutar de un total de siete obras.

"Ya está disponible en todos los edificios municipales el programa de teatro de 2026, con todas las representaciones que acogerán la Casa de la Cultura y el Palacio de la Paz", ha señalado Romero, que ha añadido que la programación combina espectáculos contratados directamente por el Ayuntamiento con otros en los que los propios artistas gestionan la taquilla.

En este sentido, ha detallado que los espectáculos municipales tienen un precio único de cinco euros y son los que se incluyen en los distintos abonos, mientras que otros montajes cuentan con precios fijados por las compañías o artistas.

Las entradas pueden adquirirse a través de la web https://entradas.fuengirola.es, en el punto de información del Centro Comercial Miramar o en la taquilla el mismo día de la representación. Algunos espectáculos concretos se gestionan a través de la plataforma https://giglon.com.

PROGRAMA DE PRIMAVERA

La programación dio comienzo el pasado 24 de enero con la obra 'Una libra de carne', representada por la compañía Teatro Mijas a beneficio de Fuensocial, en el Palacio de la Paz.

El 7 de febrero, a las 20.00 horas, llegará al Palacio de la Paz 'Dos hombres solos, sin punto com ni na', con entradas a 18 euros, disponibles en https://giglon.com. La Casa de la Cultura acogerá el 19 de febrero, a las 20.00 horas, la obra 'Solvitur Ambulando', con entradas a cinco euros.

Asimismo, el 27 de febrero, a las 20.00 horas, la zarzuela regresará al Palacio de la Paz con 'La del manojo de rosas', a cargo del Teatro Lírico Andaluz. Las entradas costarán diez euros en patio de butacas y 15 euros en palcos.

Durante el mes de marzo se representarán tres espectáculos: 'Mujeres de oro', de Producciones Lastra, el día 5 en la Casa de la Cultura (20.00 horas, cinco euros); el espectáculo de Miguel Lago, el día 19 en el Palacio de la Paz (20.30 horas, 22 euros, entradas en https://giglon.com); y 'Hambre de Quijote', de La Líquida Teatro, el 26 de marzo en la Casa de la Cultura (20.00 horas, cinco euros).

Los días 11 y 12 de abril, a las 20.00 horas, el Palacio de la Paz acogerá uno de los platos fuertes de la programación: 'Entregamos', de Manu Sánchez, con entradas a 28 euros disponibles en https://giglon.com. El 16 de abril se representará en la Casa de la Cultura la obra 'Servicio de habitaciones', de la compañía Geranio Produce, con entradas a cinco euros.

La compañía Muñoz Seca ofrecerá los días 20, 21 y 22 de mayo su 'Carrusel de sainetes, para no parar de reír' en la Casa de la Cultura. Las entradas, a cinco euros, serán a beneficio de Afesol Salud Mental y se pondrán a la venta en la Casa de la Cultura dos semanas antes de las funciones.

OTOÑO

La programación se retomará el 22 de octubre con la obra 'La doble vida de Virginia Woolf', de Mara Bonilla Producciones, en la Casa de la Cultura a las 20.00 horas (cinco euros).

El 29 de octubre, a la misma hora y en el mismo espacio, La Góndola Producciones representará 'El coloquio de los perros', con entradas a cinco euros.

El 7 de noviembre, Teatro Lírico Andaluz llevará al Palacio de la Paz la zarzuela 'La tabernera del puerto'. Las entradas tendrán un precio de diez euros en patio de butacas y 15 euros en palcos. El 12 de noviembre, la Casa de la Cultura acogerá la obra 'El lenguaje secreto', de Eunice Producciones, con entradas a cinco euros.

La compañía Muñoz Seca regresará del 24 al 27 de noviembre, a las 20.00 horas, con la obra 'Golfos de cinco estrellas'. Las entradas, a cinco euros, serán a beneficio de Cudeca y se podrán adquirir en la Casa de la Cultura desde dos semanas antes de las funciones.

Como cierre de la programación, el 28 de noviembre el Palacio de la Paz acogerá la representación 'Los guardianes del verso', impulsada por el Centro Generación del 27. La entrada será gratuita hasta completar aforo y el horario se confirmará próximamente.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han explicado que el abono de primavera incluye 'Solvitur Ambulando' (19 de febrero), 'Mujeres de oro' (5 de marzo), 'Hambre de Quijote' (26 de marzo) y 'Servicio de habitaciones' (16 de abril), por un precio de 15 euros.

El abono de otoño, por 12 euros, incluye 'La doble vida de Virginia Woolf' (22 de octubre), 'El coloquio de los perros' (29 de octubre) y 'El lenguaje secreto' (12 de noviembre). El abono anual, que reúne las siete obras incluidas en los abonos de primavera y otoño, tiene un precio de 25 euros.