Promálaga refuerza el ecosistema emprendedor de Málaga con cerca de 350 nuevas empresas creadas en 2025

La empresa municipal Promálaga, perteneciente al Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, ayudó en 2025 a la creación de 349 empresas y atendió a un total de 980 personas emprendedoras, a través de su unidad 'Málaga Emprende'.

La concejala del Área, Alicia Izquierdo, ha dado a conocer el balance de la empresa municipal durante el pasado año. Así, la cifra de 349 empresas creadas en 2025 supone que el 36% de los emprendedores atendidos han puesto en marcha un negocio, es decir, casi 4 de cada 10 de los emprendedores que ha acudido a Promálaga ha creado una empresa.

Mediante este servicio, Promálaga ofrece consultoría y asesoramiento de los trámites para la constitución de empresas, asesoramiento fiscal y mercantil, formación en gestión empresarial, servicio de consultoría a la innovación y búsqueda de financiación, mentorización y programas de aceleración de empresas, ayudas y subvenciones, etcétera.

En total, a través de 'Málaga Emprende', Promálaga atendió durante el pasado año a 980 personas emprendedoras. En cuanto al perfil, el tramo de edad con mayor representación es el de 35-45 años con un porcentaje del 38%. En 2025, el segundo y el tercer tramo de edad son el de 25-35 y más de 45 años, con el 32% y el 23%, respectivamente.

En cuanto al género, durante 2025, el 51% de las consultas fueron realizadas por mujeres, ya sea como autónomo individual o como administrador de la sociedad, y el 49% restante fueron hechas por hombres.

El sector de actividad con mayor representación es el de Servicios Profesionales, con un 27% del total de emprendedores atendidos interesados en crear una empresa. Le sigue el sector de Comercio con un 17%, el de Hostelería con un 11% y el de TIC/I+D con un 9%. De este modo, en 2025 se incrementa, respecto a 2024, el sector TIC/I+D.

Al igual que en 2024, la mayor parte de los emprendedores que solicitaron en 2025 los servicios de Promálaga poseían estudios universitarios, suponiendo el 50% del total, seguido de los emprendedores con estudios de Formación Profesional con un 29% y con Bachillerato con un 15%.

El grupo con menor representación es el de Estudios Primarios, con un 6% del total. Además, el 60% de los emprendedores se encontraban en situación de trabajadores en activo (en 2024 suponían el 58%) y el 35% en situación de desempleados.

Asimismo, han destacado que la gestión municipal sigue volcada en favorecer la actividad económica y el emprendimiento. Desde 1997, la unidad de creación de empresas del Ayuntamiento de Málaga ofrece herramientas de apoyo a la creación y consolidación de empresas.

IMPULSO EMPRESARIAL

En este punto, han destacado que se han otorgado 70 subvenciones a través de la convocatoria 'Impulso empresarial', dotada con un total de 400.000 euros, que está dirigida a personas físicas y jurídicas, tanto autónomos como sociedades de reciente creación, que vayan a realizar inversiones productivas en la ciudad.

Los autónomos siguen siendo la forma jurídica más habitual en las solicitudes presentadas, de los cuales el 60% son mujeres y el 40% hombres. En los sectores de actividad, destacan las empresas dedicadas al sector sanitario y cuidado personal, que ha subido notablemente, siendo la segunda actividad por detrás del sector servicios profesionales.

Respecto al rango de edad, los de 25-35 y 35-45 años son los más representados, con un 33% y 34%, respectivamente. Los emprendedores con nivel universitario son los que más presencia tienen entre los solicitantes.

RED PIDI, PUNTO PAE Y CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES

Por otro lado, durante 2025, Promálaga ha ampliado sus servicios a emprendedores y tramita de forma gratuita la constitución de empresas. Gracias a la integración en la red Circe (Centro de Información y Red de Creación de Empresas), como Punto de Atención al Emprendedor (PAE) Promálaga ofrece una atención individualizada previa cita, ajustándose a las necesidades específicas de cada emprendedor.

También facilita la constitución de empresas de forma telemática, agilizando los trámites y reduciendo costes, lo que convierte este servicio en una herramienta esencial para quienes buscan emprender de manera rápida y sencilla.

Además, Promálaga se ha reincorporado a la Red PIDI (Puntos de Información sobre I+D+i). Se trata de un servicio especialmente demandado por startups que tiene como objetivo impulsar el cambio estratégico de las empresas malagueñas. Se identificaron, analizaron y distribuyeron de manera segmentada entre empresas potencialmente interesadas más de 20 convocatorias, se dio asesoría personalizada a 30 emprendedores y empresas interesados en financiación pública para sus proyectos innovadores, se atendió a ocho empresas e inventores académicos y se brindó orientación personalizada a 26 empresas.

Asimismo, ha seguido ofreciendo el servicio gratuito de constitución de sociedades mercantiles. Durante el año 2025 se han tramitado 42 expedientes de constitución de sociedades mercantiles.

Las empresas que han solicitado el programa tienen al frente como administradores un 65% de hombres y un 35% de mujeres, las cuales han subido considerablemente hasta 13 puntos porcentuales respecto al año anterior. En cuanto a los sectores de actividad, los más representados son el Comercio, el de Servicios Profesionales y TIC/I+D. Los sectores Sanitario e Industrial representan el 10% cada uno y le siguen la Hostelería (8%), el Turismo (5%) y los sectores de Marketing y Formación, con un 3% respectivamente.

RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS

La Red Municipal de Incubadoras (RMI), gestionada a través de Promálaga, tuvo en 2025 un total de 211 empresas alojadas, lo que significa una tasa de ocupación media anual del 90,1%.

Durante el año 2025, han sido 14 las incubadoras en funcionamiento prestando servicios a las empresas instaladas. La RMI dispone de una capacidad de espacios para instalar a 229 empresas con una estimación potencial de dar cabida a 495 empleos.

Asimismo, también se ha lanzado Núcleo, Polo de Innovación en Semiconductores, vinculado con la llegada del futuro centro del IMEC en Málaga y se ubica en las instalaciones de la incubadora Promálaga Coworking, en Málaga TechPark.

Además, en 2025 se ha inaugurado Promálaga Flexwork, un nuevo concepto de coworking flexible ubicado en el número 34 de la calle Beatas, en el interior de la incubadora Promálaga Economistas. Ofrece una docena de puestos de trabajo repartidos en tres salas en diferentes plantas y dispone de todos los servicios e infraestructuras necesarias para el desarrollo de una actividad empresarial.

Además, se ha puesto en marcha la nueva Sede Electrónica de Promálaga, una plataforma digital que moderniza y agiliza la relación con empresas y ciudadanía mediante la tramitación online de servicios.

MÁS DE 1.000 PLANES DE EMPRESA CREADOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS ONLINE

Entre las herramientas que Promálaga pone a disposición de los emprendedores se encuentra la del 'Plan de Empresa', que ayuda a crear un proyecto de negocio en unos 15 o 20 minutos. Durante 2025 se elaboraron 1.074 planes de empresa a través de esta herramienta online.

En su estrategia de mejorar la accesibilidad del ciudadano a la e-administración, Promálaga es registrador oficial de los certificados FNMT de clase 2CA. Dicho certificado es el más aceptado por la administración pública y permite a los emprendedores la realización telemática de una amplia cartera de trámites con las diferentes administraciones públicas. En el período de 2025 se expidieron 823 certificados digitales de personas físicas, 471 más que en 2024.

Por último, han recordado que entre otros programas y acciones de dinamización empresarial están 'Promálaga BASE', la continuidad de 'Promálaga Mentoring', 'Teenbizz', así como encuentros, talleres y eventos.