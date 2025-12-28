Protección Civil de Málaga recomienda a vecinos de Santa Amalia subir a pisos superiores por precaución ante lluvias

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas en una imagen de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil de Málaga está recomendando por la megafonía de sus vehículos a los vecinos de Santa Amalia, en la zona de Campanillas, que suban a los pisos superiores de sus viviendas por precaución debido a las lluvias que se están registrando en la zona, que permanece en aviso rojo por precipitaciones.

Desde el Ayuntamiento han informado en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, que algunos de ellos están desalojando las casas y desplazándose a hogares de familiares.

También, según ha detallado el Consistorio, van a tener la posibilidad de alojarse en la asociación de vecinos El Romeral, en Alhaurín de la Torre, la zona segura más cercana.

Entre otras actuaciones, también efectivos de Málaga están alertando a la población del entorno del río Guadalhorce ante su rápida crecida. Asimismo, han detallado que se ha reforzado la vigilancia en Campanillas, Churriana y Carretera de Cádiz.

En este momento, en la capital hay 27 dotaciones de Policía Local, ocho de Bomberos y seis de Protección Civil actuando, según han precisado en el mensaje.

Además, el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) de Málaga ha quedado constituido en el Centro Municipal de Emergencias a las 22.45 horas. Cabe recordar que el Consistorio ha informado en la noche de este pasado sábado que el plan territorial de emergencia de Protección Civil Local de Málaga ha pasado a fase de emergencia, situación operativa 1.

Por otro lado, también el Ayuntamiento del municipio malagueño Cártama ha informado de que está cortada la carretera A-7057 entre la localidad y Estación de Cártama. Además, el alcalde, Jorge Gallardo, ha advertido de la crecida del río Guadalhorce a su paso por el municipio.

A lo largo de este pasado sábado, el servicio Emergencias 112 Andalucía ha atendido más de sesenta incidencias relacionadas con las lluvias caídas a lo largo del día en toda la comunidad, siendo la provincia de Málaga la más afectada por las precipitaciones.

Cabe recordar que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que dirige Antonio Sanz, remitió a las 21.16 horas de este sábado un mensaje masivo a los móviles de los 27 municipios que componen la comarca meteorológica de Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, afectados por el aviso rojo por lluvias --peligro extraordinario-- que está activo y permanecerá vigente hasta las 04.00 horas de este domingo, 28 de diciembre.

El mensaje masivo ha sido enviado a los móviles localizados en Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande, Almogía, Álora, Alozaina, Benahavís, Benalmádena, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Casares, Coín, Estepona, Fuengirola, Guaro, Istán, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Monda, Ojén, Pizarra, Tolox, Valle de Abdalajís, Yunquera y Torremolinos.

Asimismo, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado, a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, ante las previsiones meteorológicas y las incidencias registradas en algunos puntos.