Un proyecto cultural y gastronómico de Pink Chadora visitará varios municipios de Málaga de la mano de La Térmica

Un proyecto cultural y gastronómico de la artista Pink Chadora visitará varios municipios de la provincia de la mano de La Térmica - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, continúa acercando su programación a los municipios de la provincia con una nueva propuesta que une cultura, gastronomía y tradición popular. En esta ocasión, lo hace de la mano de Pink Chadora, artista drag afincada en Málaga, que llevará su proyecto 'Cocina con Pink Chadora: El sabor de los pueblos de Málaga' a cuatro localidades malagueñas para explorar la memoria culinaria de sus habitantes y reivindicar el valor cultural de las recetas de toda la vida.

El recorrido comenzará en Manilva el 12 de noviembre y continuará en Almáchar el día 18, Villanueva del Rosario el 20, y Alpandeire el 27, ha indicado la Diputación en un comunicado.

En cada municipio, Pink Chadora compartirá un encuentro con sus vecinos para descubrir recetas vinculadas al territorio y conocer las historias familiares, los recuerdos y las costumbres que se conservan alrededor de ellas.

La propuesta parte de '¡Come como Dios manda!', el primer libro de cocina de la artista, que presentó en La Térmica el pasado mes de junio. A través de esta iniciativa, las páginas del recetario salen de las librerías para regresar a los lugares y a las personas que mantienen viva la cocina tradicional, entendida no solo como una forma de alimentación, sino también como parte del patrimonio cultural y de la identidad de cada comunidad.

El proyecto plantea, además, un encuentro entre la cocina tradicional y el universo drag de Pink Chadora, desde una perspectiva cercana, divertida y vinculada a la cultura popular. Más allá de aprender a elaborar un plato, cada sesión invita a conversar sobre quién lo prepara, de quién se aprendió la receta y qué recuerdos forman parte de su historia. Un intercambio entre generaciones y formas de expresión que pone en valor la diversidad cultural de los pueblos y la importancia de preservar sus saberes.

La Térmica se une una vez más a Pink Chadora para desarrollar un proyecto que conecta la cultura contemporánea con las tradiciones y la memoria colectiva de los municipios malagueños.

Por último, han valorado que, con esta colaboración, el centro "refuerza su apuesta por una cultura que sale al encuentro de la ciudadanía, reconoce el valor de las tradiciones locales y genera espacios de participación a través de nuevas miradas".