El PSOE acusa a Juanma Moreno de incumplir su promesa de abrir íntegramente el Hospital de Estepona (Málaga)

El secretario genral de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, presenta junto al hospital de Estepona la campaña sobre los incumplimientos de la Junta junto a su homóloga en la ciudad, Emma Molina. - PSOE

Los socialistas reprochan al presidente del PP-A y de la Junta que siga manteniendo al frente del ayuntamiento a García Urbano

ESTEPONA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la secretaria general del PSOE en Estepona, Emma Molina, han acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de incumplir su promesa de abrir íntegramente el Hospital de Estepona.

"No hay un sitio más emblemático para entender los incumplimientos de Moreno Bonilla que el Hospital de Alta Resolución de Estepona. Un hospital que Moreno Bonilla se comprometió a que estuviese en funcionamiento al 100% y hoy sigue estando poco más del 30%. No hay cirugía, no hay hospitalización, están cerradas la mayoría de las consultas y nada más que hay que ver como es un hospital fantasma, no hay personas, no hay usuarios de este hospital, porque lo que no hay son servicios dentro de este hospital fantasma", ha relatado Aguilar.

Asimismo, y durante la presentación en Estepona de la campaña sobre los incumplimientos del presidente andaluz, el líder socialista ha hecho referencia al incumplimiento de la nueva sede judicial de la ciudad. "Entiendo que el alcalde de Estepona, que tanto reivindicaba esa ciudad de la justicia, ante los problemas que está teniendo en los juzgados por sus casos de corrupción, no quiera que avance mucho los procedimientos judiciales y que haya unas buenas instalaciones judiciales, pero hay que recordarle que él está para defender los intereses generales de todos los ciudadanos de Estepona y no para defender sus únicos y exclusivos intereses particulares que se están ventilando en los juzgados", ha declarado.

En este sentido, ha calificado de "vergüenza" que Moreno "siga manteniendo al frente del Ayuntamiento de Estepona a una persona que está acusada con serios delitos de corrupción relacionados con la malversación, con el cohecho". "Exigimos a Moreno Bonilla que ponga fin a esta situación de vergüenza que se está viviendo en Estepona, con un alcalde acusado de estos graves delitos", ha concluido.

Por su parte, Emma Molina ha asegurado que el del hospital de Estepona "es el mayor incumplimiento de la Junta en el municipio". "Como consecuencia de la presión social, de las manifestaciones y de la plataforma por la apertura íntegra del hospital, este centro hospitalario, que nosotros lo llamamos el hospital fantasma, ha empezado a arrancar un poquito más, pero sigue estando al 40%", ha señalado.

"Si hablamos de incumplimientos, en materia judicial se comprometieron a hacer una nueva sede judicial y yo recuerdo al alcalde de Estepona amenazando cuando gobernaba el Partido Socialista en cerrar la sede judicial de los juzgados en Estepona porque el propietario de la misma es el municipio e invitaba a que rápidamente se buscara otro emplazamiento para colocar la sede judicial. Han pasado ocho años y Moreno Bonilla no ha puesto ni un euro para solventar ese problema", ha detallado.

En materia educativa, se ha referido a que el instituto Tomás Hormigo sigue sin tener su ampliación, que estaba dotada en el presupuesto de 2018 del gobierno socialista, y tampoco se ha avanzado en la construcción de ese nuevo instituto en la zona centro que descongestionaría al Mar de Alborán y al instituto Monterosso. "En definitiva, Moreno Bonilla incumple con Estepona", ha concluido.