El PSOE acusa a la Junta de "falta de ambición" por "la inacción" en la ampliación del metro de Málaga

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha acusado al Ejecutivo autonómico de "falta de ambición en materia de movilidad" y ha señalado que "la ciudad siga pagando los errores de planificación del PP, con atascos insoportables en los accesos en hora punta y embotellamientos en las arterias principales".

Pérez ha lamentado que, "mientras la Junta presume de avances y abre nuevos agujeros en nuestras calles", ya que se ha anunciado el cierre de avenida La Purísima de la capital, "la realidad es que los malagueños siguen sin ver cumplidas las promesas que el propio Moreno hizo hace ya siete años", aludiendo un vídeo de campaña de Moreno "en que manifestaba su compromiso a llevar el metro al Parque Tecnológico de Andalucía, con cerca de 28.000 trabajadores, y al distrito de Campanillas, que cuenta con unos 19.000 habitantes"."Ni metro al PTA, que dijo que haría en tres años, ni metro a Ciudad Jardín ni a la zona Este, a El Palo", ha apostillado.

Así, ha advertido de que Moreno "prometió el metro hasta el PTA y lo único que tenemos son más cortes de tráfico, más molestias y más promesas vacías".

A juicio de Pérez, "esta es la prueba de la falta de ambición y de planificación del PP, con una década de obras eternas de la que ya no puede echar la culpa al anterior gobierno socialista, que dejó las actuales líneas de metro para rematar".

"El PP deja barrios aislados y una movilidad cada vez más colapsada, sobre la que no puede culpar al Gobierno central. Málaga no se merece este abandono", ha añadido.

En este punto, ha explicado que en la etapa del PSOE en el gobierno andaluz hasta 2014 "se pusieron en servicio 17 estaciones o paradas del metro de Málaga en las líneas 1 y 2" entre el distrito de Teatinos con Palacio de Deportes Martín Carpena hasta el intercambiador de El Perchel y María Zambrano. "En siete años, Moreno sólo ha puesto en marcha dos paradas", que son las de Guadalmedina y Atarazanas. "Esta es la cuenta de resultados de dos gobiernos distintos", ha señalado.

En este punto, Pérez ha recordado los nuevos cortes de tráfico por las obras del metro. Para el portavoz socialista, "es una vergüenza que cada paso adelante venga acompañado de un retroceso en la vida diaria de miles de vecinos, porque la Junta improvisa sobre la marcha y no escucha a Málaga".

Además, el portavoz socialista ha advertido de que el cierre de estas calles entraña "pérdidas de negocios, familias del comercio local que dejarán de hacer caja y despidos de trabajadores por el cierre de actividad en último caso". De igual modo, Pérez se pregunta "si han informados adecuadamente a los ciudadanos".

"Moreno ha convertido el metro en un símbolo de su incompetencia", ha apostillado, al tiempo que ha añadido que al igual que ocurre "con la inversión cero de la Junta en materia de vivienda protegida en la ciudad", al presidente de la Junta "se le da muy bien poner la cara en las fotos, los anuncios vacíos y la propaganda pagada con dinero público. Pero cero resultados y miles de ciudadanos con problemas de movilidad, falta de aparcamiento en los barrios y miles de ellos obligados a hacer la maleta hacia otros municipios". "Este es el modelo Partido Popular: mucho marketing, pero poca gestión".

"ESTUDIOS QUE NO LLEVAN A NINGUNA PARTE"

"Llevan años mareando la perdiz con estudios que no llegan a nada", ha recriminado a los equipos de gobierno local y autonómico el concejal socialista Jorge Quero y ha recordado que "el gobierno andaluz sigue estudiando lo mismo que prometió en 2018, la ampliación del metro al PTA, Campanillas, Ciudad Jardín, El Palo y Rincón de la Victoria, pero no ha hecho absolutamente nada. Seis años después seguimos igual, con Málaga bloqueada y sin soluciones reales".

Ha criticado que, mientras la Junta "anuncia estudios para dentro de años", el Ayuntamiento de Málaga, "con De la Torre al frente, se ha negado en varias ocasiones a apoyar la ampliación a los barrios más necesitados de transporte público. El alcalde de Málaga actúa como cómplice del abandono de la Junta. No levanta la voz ni defiende los intereses de sus vecinos. Prefiere alinearse con Moreno antes que exigir inversiones para su ciudad".

El concejal ha recalcado que "la ampliación del metro hacia el PTA y La Rosaleda es prioritaria y urgente". "Miles de trabajadores del Parque Tecnológico pierden horas cada día en atascos rutinarios en horas punta, mientras el PP sigue sin ofrecerles una alternativa".

"Y en el caso de La Rosaleda, aunque ya se ha dado por perdida la celebración del Mundial 2030, es incomprensible que la Junta no tenga aún ni un solo proyecto concreto para conectar el estadio con el metro, así como conectar los distritos de Palma-Palmilla y de Ciudad Jardín con el resto de la capital", ha añadido.

También Quero ha agregado que "los embotellamientos en la avenida Valle-Inclán, que dependen directamente del área de Movilidad del Ayuntamiento, provocan que el transporte público desde Ciudad Jardín tarde hasta una hora y veinte minutos en llegar a la Universidad de Málaga".

Por eso, el socialista ha insistido "como llevamos años pidiendo y proponiendo desde el grupo socialista, en más inversiones para esta arteria principal que soporta el tráfico desde la zona Este" y de la comarca de la Axarquía, además una ampliación del metro hacia Ciudad Jardín.

"La movilidad sostenible no se construye con vallas y cortes de tráfico, sino con inversión, planificación y voluntad política". "La Junta y el Ayuntamiento han convertido las obras del metro en un laberinto sin salida. Mientras tanto, los vecinos siguen sufriendo desvíos, calles cortadas y falta de información clara", ha concluido.

Por otro lado, el concejal socialista Rubén Viruel ha recordado que las líneas 19 y 25 "soportando graves retrasos para llevar a los jóvenes universitarios hasta la UMA", a la vez que ha insistido en la apertura de la conexión de la Avenida Louis Pasteur con Jiménez Fraud, junto al Hospital Clínico, "para evitar que el tráfico tenga que salir a la autovía y ahorrar mucho tiempo en el viaje".