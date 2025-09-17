El PSOE acusa a Moreno de "condenar a Málaga a ser la provincia andaluza con más pacientes en lista de espera"

El secretario general del PSOE en la provincia Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, con la la secretaria de Salud del PSOE malagueño, Carmen Martín. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la provincia Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "condenar a Málaga a ser la provincia andaluza con más pacientes en lista de espera sanitaria".

Así lo ha expresado en una rueda de prensa junto a la secretaria de Salud del PSOE malagueño, Carmen Martín, en la que Aguilar ha criticado los datos de las listas de espera sanitaria publicados este martes y "que sitúan a Málaga como la provincia andaluza con peores cifras".

Aguilar ha asegurado que "las listas de espera sanitaria son las listas de la vergüenza y del fracaso de las políticas de Moreno" y ha dicho que en la provincia "hay más de 37.000 personas esperando una intervención quirúrgica, de las que 5.000 llevan más de un año aguardando, fuera del plazo de garantía".

Además, ha alertado de que "211.554 malagueños y malagueñas esperan una cita con un especialista. En total, la provincia de Málaga suma 248.584 pacientes en lista de espera".

"Hoy Moreno ha conseguido que Málaga sea la provincia con los peores datos en las listas de espera", ha manifestado el dirigente socialista, antes de apostillar que "la ingente derivación de fondos públicos a la sanidad privada, más de 533 millones aprobados este verano, solo está sirviendo para enriquecer a unos pocos amigos del Gobierno andaluz, pero no para mejorar la atención sanitaria".

En este sentido, Aguilar ha acusado a Moreno de "ser el liquidador de la sanidad pública andaluza" y ha recordado que "detrás de las listas de espera no solo están los pacientes, también unos profesionales sobrecargados y sin recursos suficientes". "Desde que gobierna Moreno se han perdido 18.000 profesionales en Málaga", ha subrayado.

Por su parte, la secretaria de Salud del PSOE de Málaga y concejala en el Ayuntamiento, Carmen Martín, ha dicho que en Andalucía "las listas de espera superan los dos millones de personas pese a que el Gobierno andaluz ha desviado más de 4.000 millones de euros de la sanidad pública a la privada".

En Málaga, Martín ha dicho que las cifras "también han empeorado" y que "la lista quirúrgica ha aumentado en 3.055 personas y la de especialistas en 10.888". De esta forma, ha detallado que "en el área de neurocirugía del Hospital Regional, los pacientes han pasado de 901 en junio de 2024 a 1.137 en junio de 2025, que esperan más de 60 días han subido de 600 a 803 y la demora media de 149 a 157 días".

En la de ginecología del Hospital Clínico, los pacientes "han pasado de 4.168 en junio de 2024 a 5.410 un año después. Los que superan los 60 días han subido de 2.145 a 3.225 y la demora media de 80 a 89 días" y ha criticado que "no hay profesionales contratados y eso repercute directamente en la salud de la ciudadanía".

Por último, la socialista ha aseverado que "ya hay pacientes en Andalucía que van al banco a pedir un préstamo para que les hagan una operación o un tratamiento en la sanidad privada". "Esto nunca había pasado y es la consecuencia de la política de abandono de Moreno", ha concluido Martín.