El PSOE acusa al PP de "convertir Huelin en una peligrosa ratonera sin acceso para los vehículos de emergencias"

El portavoz municipal del PSOE junto a ediles socialistas en Huelin en una imagen de archivo - PSOE

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha vuelto a dar voz a las quejas vecinales tras "el caos provocado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento con las obras que se están ejecutando en la barriada de Huelin y que están afectando a su bienestar y seguridad".

"Llevamos meses advirtiendo del peligro que suponía la falta de planificación que el Partido Popular ha tenido a la hora de acometer estas obras, para las que, además, no ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos", han advertido en un comunicado, al tiempo que han añadido que "no solo hablamos de la pérdida de aparcamientos, sino de las barreras que se le están poniendo también a los vehículos de emergencias".

Al respecto, la viceportavoz socialista, Begoña Medina, ha precisado que "esta misma semana hemos visto la gran dificultad que tenía un camión de bomberos para poder acceder a calle Orfila. Parece que De la Torre no va actuar hasta que tengamos que lamentar una desgracia".

Medina ha incidido en que "los planos que ha diseñado el PP pueden quedar muy bonitos en el papel, pero no son prácticos, porque si no permiten el acceso de ambulancias y bomberos se está poniendo en riesgo la vida de los vecinos".

También ha recordado "los problemas" que genera que la obra no se esté ejecutando por fases: "Vemos calles levantadas completamente, ambas aceras, causando serias dificultades a los peatones, de hecho, ya son varios vecinos los que han sufrido caídas en el entorno de calle Orfila por el mal estado en el que se encuentra. No hay derecho", ha criticado.

Por su parte, el concejal socialista Jorge Quero ha subrayado que "el Ayuntamiento no está ofreciendo alternativas reales a los vecinos". "Lo que vemos es caos, obras sin coordinación, desaparición de más de cien plazas de aparcamiento y familias obligadas a aparcar lejos de sus casas, con el añadido de la zona azul que agrava aún más su día a día", ha dicho.

En ese sentido, ha recordado que "ya en junio pedimos suspender la zona azul durante la duración de las obras, además de un plan de aparcamientos residenciales asequibles, pero el alcalde decidió seguir gobernando de espaldas a los vecinos, castigándolos con menos accesibilidad y más costes".

De igual modo, Quero ha acusado al PP "de convertir Huelin y La Princesa en una peligrosa ratonera" y ha insistido en que "la seguridad ciudadana debe estar por encima de la propaganda y De la Torre debe rectificar de inmediato para garantizar que bomberos, ambulancias y policías puedan acceder a todas las calles del barrio, como Orfila o Góngora".

"Málaga necesita barrios sostenibles, pero también seguros, accesibles y habitables. Porque puede haber transición ecológica sin justicia social, ni supermanzanas a costa de expulsar a los vecinos de sus barrios", ha apostillado.

Por último, han reiterado que "el malestar vecinal, latente desde el primer día, cada vez es mayor". Así, Nacho Romera, vecino de Huelin, ha explicado que "es un despropósito lo que se está haciendo en la barriada".