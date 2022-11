El PSOE acusa al PP de "rechazar su mano tendida para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de Diputación de Málaga"

“Este Año, Que El PP Ya Tiene Amarrado Al Señor Cassá Y No Teme Ninguna Traición, Ni Siquiera Nos Han Llamado”, Ha Lamentado José Bernal.

“Este Año, Que El PP Ya Tiene Amarrado Al Señor Cassá Y No Teme Ninguna Traición, Ni Siquiera Nos Han Llamado”, Ha Lamentado José Bernal. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Diputación de Málaga, José Bernal, ha acusado al PP de "rechazar la mano tendida de los socialistas para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de la institución provincial para el próximo año 2023".

En este sentido, Bernal ha lamentado que "este año, que el PP ya tiene amarrado al señor Juan Cassá y no teme ninguna traición, ni siquiera nos han llamado".

De esta forma, ha criticado en rueda de prensa, que "a menos de 48 horas del pleno en el que se va a debatir el presupuesto" de la Diputación para el próximo año el grupo socialista "no ha recibido un solo papel de esas cuentas".

Para Bernal, "el PP en la Diputación quiere despachar la aprobación de un presupuesto de casi 400 millones de euros con un trámite urgente en el pleno del viernes y ocultando los números a la oposición", ha señalado, ya que "ni siquiera se han sentado con los grupos políticos que forman parte de esta institución".

Especialmente "grave", ha asegurado el portavoz socialista, "es que no lo hayan hecho con el grupo socialista, que no sólo cuenta con 12 diputados, sino que tiene la representación de 51 alcaldes en la provincia".

En este sentido, ha apuntado que "el señor Salado se ha mostrado seguro de la aprobación del presupuesto" afirmando que "el señor Cassá conoce el presupuesto y va a apoyarlo, esto es, se ha garantizado el apoyo del presupuesto", por lo que "ya no le hace falta contar con el resto de grupos".

Bernal también ha recordado que hace un año "el PP temía la traición del señor Cassá y acudió a este grupo para sacar adelante los presupuestos". En ese momento, "desde el PSOE nos ofrecimos a garantizar las cuentas y además contribuimos con propuestas que fueron bien acogidas por el propio gobierno y por los municipios de la provincia. En aquel entonces, demostramos responsabilidad, compromiso por la provincia y vocación de gobierno", ha relatado, y "en estos presupuestos, igual que el año pasado, volvimos a ofrecer nuestra disponibilidad para llegar a un gran acuerdo para que todos los municipios salieran beneficiados en estas cuentas".

Sin embargo, "el PP y el señor Salado no solo no coge la mano tendida del PSOE sino que a estas alturas sigue ocultando el presupuesto a este grupo", ha relatado Bernal quien ha concluido que "aquellos llamamientos del señor Salado al consenso y al diálogo han pasado a mejor vida. Eran rotundas mentiras. Como en todo este mandato, le han dado la espalda al interés general de la provincia para primar el interés particular y partidista del PP".